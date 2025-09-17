This Actress Once Moved Into Haunted House Every Night I Would Feel Someone Was Trying To Choke Me जब डरावने घर में रहने लगी थीं ये एक्ट्रेस, कहा था- ऐसा लगता था हर रात मुझे...
जब डरावने घर में रहने लगी थीं ये एक्ट्रेस, कहा था- ऐसा लगता था हर रात मुझे...

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो एक हॉन्टेड हाउज में रहने लगी थीं। उस वक्त उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह आज तक भूल नहीं पाई थीं।

Sushmeeta SemwalWed, 17 Sep 2025 02:43 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस

एक्टर्स के कई घर होते हैं और हर घर के साथ उनकी अच्छी मेमरी होती है, लेकिन एक ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनके घर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वह कभी नहीं भूल पाईं।

हेमा मालिनी

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकै घर उनके लिए काफी डरावना बन गया था और वह एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी।

बंगले में हुई थीं शिफ्ट

यह उस वक्त की बात है जब हेमा मालिनी बॉलीवुड में नई थीं। हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने के बाद वह जुहू में एक बंगले में शिफ्ट हो गई थीं अपने परिवार के साथ।

इस फिल्म के लिए किया था साइन

हेमा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सब तब हुआ जब अभिनेत्री फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें साइन किया था।

डरावना घर

हेमा ने कहा था कि हम अनंतस्वामी घर में शिफ्ट हुए थे। वो छोटा अपार्टमेंट था। इसके बाद हम बंगले में शिफ्ट हुए जुहू के और वो डरावना था।

क्या हुआ था हेमा के साथ

हेमा ने कहा था कि हर रात उनके लिए बुरे सपने की तरह थी। एक्ट्रेस ने कहा, हर राज मुझे ऐसे लगता कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अपनी मम्मी के साथ सोती थी और उन्होंने नोटिस किया कि मैं कितनी परेशान हूं। अगर ये 1-2 बार होता तो मैं इग्नोर करती, लेकिन ये हर रात होता।

फिर खरीदा अपना घर

इसके बाद हेमा और उनके परिवार वालों ने फिर अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदा।

प्रोफेशनल लाइफ

हेमा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट शिमला मिर्ची में नजर आई थीं जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से वह फिल्मों से दूर हैं।

