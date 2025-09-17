जब डरावने घर में रहने लगी थीं ये एक्ट्रेस, कहा था- ऐसा लगता था हर रात मुझे...

एक्टर्स के कई घर होते हैं और हर घर के साथ उनकी अच्छी मेमरी होती है, लेकिन एक ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनके घर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वह कभी नहीं भूल पाईं।
आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकै घर उनके लिए काफी डरावना बन गया था और वह एक्ट्रेस हैं हेमा मालिनी।
यह उस वक्त की बात है जब हेमा मालिनी बॉलीवुड में नई थीं। हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने के बाद वह जुहू में एक बंगले में शिफ्ट हो गई थीं अपने परिवार के साथ।
हेमा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ये सब तब हुआ जब अभिनेत्री फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें साइन किया था।
हेमा ने कहा था कि हम अनंतस्वामी घर में शिफ्ट हुए थे। वो छोटा अपार्टमेंट था। इसके बाद हम बंगले में शिफ्ट हुए जुहू के और वो डरावना था।
हेमा ने कहा था कि हर रात उनके लिए बुरे सपने की तरह थी। एक्ट्रेस ने कहा, हर राज मुझे ऐसे लगता कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अपनी मम्मी के साथ सोती थी और उन्होंने नोटिस किया कि मैं कितनी परेशान हूं। अगर ये 1-2 बार होता तो मैं इग्नोर करती, लेकिन ये हर रात होता।
इसके बाद हेमा और उनके परिवार वालों ने फिर अपना खुद का अपार्टमेंट खरीदा।
हेमा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट शिमला मिर्ची में नजर आई थीं जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से वह फिल्मों से दूर हैं।