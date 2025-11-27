कभी हेमा को दी टक्कर, पहले पति की हुई मौत, 7 महीने प्रेग्नेंसी में इस एक्ट्रेस ने की दूसरी शादी

लीना की पहली शादी

लीना प्रोफेशनल लाइफ में जहां ग्रो कर रही थीं वहीं पर्सनल लाइफ में उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अपने करियर के पीक पर उन्होंने इंडस्ट्रलिस्ट सिद्धार्थ बंदोरकर से सगाई की। सिद्धार्थ गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोरकर के बेटे थे। हालांकि दोनों की शादी तब खत्म हुई जब उनके पति की मौत हो गई। अपनी गन साफ करते हुए उन्होंने गलती से खुद को गोली मार गी थी। 26 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थीं।