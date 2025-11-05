कभी पॉकेट मनी से सलमान खान का पोस्टर खरीदती थीं ये फैन, बाद में बनीं उनकी ही हिरोइन और…

मैंने प्यार क्यों किया

सुष्मिता ने आगे मैंने प्यार क्यों किया में काम करने के पीछे की स्टोरी बताते हुए कहा था, 'हम दोस्त बन गए थे और मैंने उन्हें वो स्टोरी सुनाई। एक दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मेरी एक फोटो देखी थी जब मैं 15 साल की थी और उस फोटो के पीछे उनका पोस्टर थे। तो मैंने बताया कि मेरे रूम में उनके पोस्टर थे। उन्होंने फिर पूछा कि मेरी कौनसी फिल्म उनकी फेवरेट थी? मैंने कहा मैंने प्यार किया। इसके बाद वह डेविड धवन के पास गए और कहा कि हमें मैंने प्यार क्यों किया बनानी चाहिए सुष्मिता सेन के साथ।'