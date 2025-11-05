Hindustan Hindi News
कभी पॉकेट मनी से सलमान खान का पोस्टर खरीदती थीं ये फैन, बाद में बनीं उनकी ही हिरोइन और…

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी जोड़ी सलमान खान के साथ काफी पसंद की जाती थी। रियल में दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं।

Sushmeeta SemwalWed, 5 Nov 2025 05:53 PM
1/8

बॉलीवुड एक्टर

सलमान खान के साथ कई एक्ट्रेसेस ने काम किया है। कुछ के साथ उनकी जोड़ी फैंस की फेवरेट भी थी। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो कभी सलमान की फैन थीं और उनके पोस्टर अपने रूम में लगाती थीं। इतना ही नहीं उन्होंने सलमान के पोस्टर को पवित्र भी बताया था।

2/8

बॉलीवुड एक्ट्रेस

बाद में उसी एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ काम किया और दोनों की साथ की पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर थी।

3/8

सलमान खान और सुष्मिता सेन

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं सुष्मिता सेन। सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मेरे पैरेंट्स हमेशा कहते थे कि अगर होमवर्क सही समय पर नहीं हुआ तो हम वो पोस्टर्स हटा देंगे। मैं फिर जल्दी सारा होमवर्क खत्म कर देती थी क्योंकि वो पोस्टर मेरे लिए अच्छे थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी।'

4/8

मैंने प्यार क्यों किया

सुष्मिता ने आगे मैंने प्यार क्यों किया में काम करने के पीछे की स्टोरी बताते हुए कहा था, 'हम दोस्त बन गए थे और मैंने उन्हें वो स्टोरी सुनाई। एक दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मेरी एक फोटो देखी थी जब मैं 15 साल की थी और उस फोटो के पीछे उनका पोस्टर थे। तो मैंने बताया कि मेरे रूम में उनके पोस्टर थे। उन्होंने फिर पूछा कि मेरी कौनसी फिल्म उनकी फेवरेट थी? मैंने कहा मैंने प्यार किया। इसके बाद वह डेविड धवन के पास गए और कहा कि हमें मैंने प्यार क्यों किया बनानी चाहिए सुष्मिता सेन के साथ।'

5/8

सलमान के साथ पहली मीटिंग

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए सुष्मिता ने सलमान के साथ पहली मीटिंग के बारे में बताते हुए कहा था, बीवी नंबर 1 से पहले मैं सलमान खान से कभी नहीं मिली। लेकिन मैं उनकी बड़ी फैन थी।

6/8

पॉकेट मनी से खरीदती थीं पोस्टर

सुष्मिता ने कहा था, 'मैं अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च करते उनके पोस्टर लाती थी। मैं उनकी बड़ी फैन थी। इसके बाद मुझे बीवी नंबर 1 ऑफर हुई और मैं उनसे अमेरिका में मिली।'

7/8

सलमान का वादा

सुष्मिता ने फिर कहा था, 'सलमान ने मुझे कहा था कि क्योंकि तुम्हें मैंने प्यार किया फिल्म पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ मैंने प्यार क्यों किया में काम करूंगा और ऐसा उन्होंने किया।'

8/8

सुष्मिता-सलमान की फिल्म

सुष्मिता और सलमान की बात करें को दोनों बीवी नंबर 1, मैंने प्यार क्यों किया, तुमको ना भूल पाएंगे जैसी फिल्मों में काम किया है।

