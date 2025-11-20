श्रीदेवी और माधुरी से ज्यादा पॉपुलर थीं कभी यह एक्ट्रेस, इस एक्टर संग रिलेशन ने करियर किया बर्बाद

फिल्मों में कई एक्टर्स आते हैं जिन्हें लाइफ में काफी उतार-चढ़ान देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो एक समय पर श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा फेमस थीं, लेकिन फिर उनकी लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई।
बता दें कि वह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि विजयता हैं। विजयता ने 1981 में फिल्म लव स्टोरी से अपने करियर की शुरुआत की जो बड़ी हिट थी।
फैंस को विजयता के साथ उनके को-स्टार कुमार गौरव की जोड़ी पसंद आई। रियल लाइफ में दोनों काफी करीब आ गए। हालांकि इसी रिलेशन की वजह से एक्ट्रेस का करियर बर्बाद हो गया।
कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार के बेटे है जो उस समय स्टार थे। विजयता और कुमार गौरव की स्टोरी बिल्कुल फिल्मी थी।
80 के दशक में विजयता, श्रीदेवी और माधुरी से बड़े स्टार थे। लेकिन जैसे ही विजयता और कुमार गौरव का रिलेशन लाइमलाइट में आया सब बदल गया।
कुमार गौरव के पिता राजेंद्र इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने विजयता से दूर रहने को कहा।
लहरेन इंट्रो को दिए इंटरव्यू में विजयता ने राजेंद्र कुमार को लेकर कहा था, वह काफी गुस्सा करते थे। वह कुमार को डांटते थे और बोलते थे काम पर फोकस करो। तुम्हें इस लड़की के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम मेरे प्रिंस हो और मैं तुम्हारे लिए प्रिंसिस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे और अमीर परिवार में करूंगा। वह ऐसा बोलते थे और मुझे उनसे काफी डर लगता था।
विजयता लास्ट 1996 में रिलीज हुई फिल्म वक्त का सिकंदर में नजर आई थीं। अब वह काफी समय से फिल्मों से दूर हैं और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती हैं।