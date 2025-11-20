श्रीदेवी और माधुरी से ज्यादा पॉपुलर थीं कभी यह एक्ट्रेस, इस एक्टर संग रिलेशन ने करियर किया बर्बाद

कुमार के पिता बोले थे पैसे वाले परिवार में करवाऊंगा शादी

लहरेन इंट्रो को दिए इंटरव्यू में विजयता ने राजेंद्र कुमार को लेकर कहा था, वह काफी गुस्सा करते थे। वह कुमार को डांटते थे और बोलते थे काम पर फोकस करो। तुम्हें इस लड़की के प्यार में नहीं पड़ना है। तुम मेरे प्रिंस हो और मैं तुम्हारे लिए प्रिंसिस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे और अमीर परिवार में करूंगा। वह ऐसा बोलते थे और मुझे उनसे काफी डर लगता था।