इस एक्ट्रेस की खूबसूरती के थे कई दीवाने, एक बीमारी ने छीन लिया सब, सलमान खान बने थे फिर सहारा

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसने शादी के बाद परिवार के लिए अपने करियर से दूरी बना ली थी, लेकिन बाद में एक बीमारी में उनके पति ने ही उनका साथ छोड़ दिया था।

Sushmeeta SemwalThu, 6 Nov 2025 04:55 PM
सलमान खान की एक्ट्रेस

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिसकी खूबसूरती के कभी सभी दीवाने थे, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उन्हें एक बीमारी ने जकड़ लिया और उस वक्त उनके पति तक ने उनका साथ छोड़ दिया था।

पूजा ददवाल

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं पूजा ददवाल। पूजा ने सलमान खान की फिल्म वीरगती से डेब्यू किया था जो साल 1995 में रिलीज हुई थी।

पूजा ने किया कई फिल्मों में काम

फिल्म हालांकि चली नहीं, लेकिन पूजा के काम को काफी पसंद किया गया। पूजा ने कई फिल्मों और शोज में काम किया, लेकिन वो फिल्में चली नहीं।

पूजा ने की शादी

इसके बाद पूजा ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने बिजनेसमैन से शादी की और गोवा में सेटल हो गईं।

लाइफ में लगा बड़ा झटका

रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2018 में पूजा को टीबी हो गया।

पति ने छोड़ा साथ

रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा की बीमारी के बारे में जैसे ही उनके पति और ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने एक्ट्रेस से सारे रिश्ते तोड़ दिए।

सलमान खान ने की मदद

पूजा अकेले पड़ गई थीं और कोई उनका सहारा नहीं था। उनके पैसे ट्रीटमेंट का पैसा नहीं था और ना कोई जगह थी जीने के लिए।

सलमान खान बने सहारा

पूजा ने फिर मदद मांगी और ऐसे में उनकी मदद की उनके हीरो सलमान खान ने। पूजा को उस वक्त पहचाना ही नहीं जा रहा था। सलमान ने फिर ना सिर्फ पूजा के ट्रीटमेंट का खर्चा संभाला, इसके अलावा उन्होंने उनके रहने का भी सभी चीजें हैंडल किया।

