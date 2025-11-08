ये एक्ट्रेस है स्मिता पाटिल की भतीजी, खूबसूरती में देती है उनको टक्कर, शाहरुख खान संग कर चुकी हैं काम

बॉलीवुड दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल अपनी दमदार अदाकारी के लिए आज भी जानी जाती हैं। अपने करियर में स्मिता ने अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स संग काम किया। लेकिन क्या आप स्मिता पाटिल की भतीजी को जानते हैं।
स्मिता की भतीजी भी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। जो शाहरुख खान संग काम कर चुकी हैं।
स्मिता पाटिल की भतीजी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या मालवडे हैं। विद्या ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी।
विद्या ने विक्रम भट्ट की 'इंतेहा' फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।
विद्या को उनकी डेब्यू फिल्म के 4 साल बाद यानी साल 2007 में आई फिल्म 'चक दे इंडिया' से मिली। इस मूवी में वो के साथ नजर आईं थीं।
इसके अलावा विद्या 'बेनाम', 'माशूका', 'स्ट्राइकर', 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा', '1920: एविल रिटर्न और लव..फिर कभी' जैसी फिल्मों में नजर आईं। इसके अलावा वह वेब सीरीज 'मिसमैच्ड' में अपने जीनत करीम के किरदार को लेकर भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं।
विद्या मालवडे की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1997 में कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से शादी की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2000 में एक प्लेन क्रैश में अरविंद का निधन हो गया और 27 की उम्र में ही विद्या विधवा हो गईं।
इस एक हादसे ने विद्या की जिंदगी को तितर-बितर कर दिया। अरविंद के जाने के बाद करीब 9 साल तक विद्या अकेली रहीं, तभी उनकी जिंदगी में संजय दायमा की एंट्री हुई और दोनों ने 2009 में शादी कर ली।