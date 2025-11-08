ये एक्ट्रेस है स्मिता पाटिल की भतीजी, खूबसूरती में देती है उनको टक्कर, शाहरुख खान संग कर चुकी हैं काम

प्लेन क्रैश में हुई पति की मौत

विद्या मालवडे की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1997 में कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से शादी की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2000 में एक प्लेन क्रैश में अरविंद का निधन हो गया और 27 की उम्र में ही विद्या विधवा हो गईं।