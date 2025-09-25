जब अमिताभ बच्चन को मिली थी इस एक्ट्रेस से कम फीस, बोले थे- शायद मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं और वह..

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी फीस भी कम नहीं है, लेकिन एक फिल्म में अमिताभ को एक यंग एक्ट्रेस से कम फीस मिली थी।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका और बिग बी ने साथ में फिल्म पीकू में काम किया था।
इस फिल्म में बिग बी, दीपिका के पापा के रोल में थे। वहीं बिग बी ने खुद बताया था कि उन्हें दीपिका से कम फीस मिली थी।
अमिताभ ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए कहा था, 'पीकू में दीपिका को मुझसे ज्यादा पैसे मिले थे। इससे 2 चीजें हैं एक क्योंकि वह मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दूसरा मेरा प्राइज स्केल कम हो गया है क्योंकि मैं काफी समय से काम कर रहा हूं और मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं कि उतने पैसे ले पाऊं।'
'पीकू' के डायरेक्टर शूजित सरकार ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि इसमें नुकसान क्या है? अगर महिला का किरदार ऐसा है तो ठीक है।
वैसे बिग बी के इस स्टेटमेंट के बाद ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के बीच अनबन है। लेकिन बिग बी ने खुद इस खबर को गलत बताया।
पीकू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने 141.30 करोड़ की कमाई की थी।
वहीं पीकू की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इसके बाद बिग बी ने दीपिका के साथ फिल्म कल्कि 2898 एडी में भी काम किया है।