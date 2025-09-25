This Actress Got More Fees Than Amitabh Bachchan In This Blockbuster Movie जब अमिताभ बच्चन को मिली थी इस एक्ट्रेस से कम फीस, बोले थे- शायद मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं और वह..
जब अमिताभ बच्चन को मिली थी इस एक्ट्रेस से कम फीस, बोले थे- शायद मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं और वह..

आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अमिताभ बच्चन को फिल्म की लीड एक्ट्रेस से कम फीस मिली थी। वह एक्ट्रेस फिल्म में बिग बी की बेटी बनी थीं।

Sushmeeta SemwalThu, 25 Sep 2025 03:23 PM
अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी फीस भी कम नहीं है, लेकिन एक फिल्म में अमिताभ को एक यंग एक्ट्रेस से कम फीस मिली थी।

दीपिका पादुकोण

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका और बिग बी ने साथ में फिल्म पीकू में काम किया था।

दीपिका से कम फीस मिली

इस फिल्म में बिग बी, दीपिका के पापा के रोल में थे। वहीं बिग बी ने खुद बताया था कि उन्हें दीपिका से कम फीस मिली थी।

अमिताभ बोले थे मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीपिका

अमिताभ ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए कहा था, 'पीकू में दीपिका को मुझसे ज्यादा पैसे मिले थे। इससे 2 चीजें हैं एक क्योंकि वह मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दूसरा मेरा प्राइज स्केल कम हो गया है क्योंकि मैं काफी समय से काम कर रहा हूं और मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं कि उतने पैसे ले पाऊं।'

डायरेक्टर ने क्या कहा था

'पीकू' के डायरेक्टर शूजित सरकार ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि इसमें नुकसान क्या है? अगर महिला का किरदार ऐसा है तो ठीक है।

अनबन की आने लगी थी खबर

वैसे बिग बी के इस स्टेटमेंट के बाद ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के बीच अनबन है। लेकिन बिग बी ने खुद इस खबर को गलत बताया।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पीकू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने 141.30 करोड़ की कमाई की थी।

दोबारा किया साथ काम

वहीं पीकू की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इसके बाद बिग बी ने दीपिका के साथ फिल्म कल्कि 2898 एडी में भी काम किया है।

