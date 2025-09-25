जब अमिताभ बच्चन को मिली थी इस एक्ट्रेस से कम फीस, बोले थे- शायद मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं और वह..

अमिताभ बोले थे मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीपिका

अमिताभ ने बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए कहा था, 'पीकू में दीपिका को मुझसे ज्यादा पैसे मिले थे। इससे 2 चीजें हैं एक क्योंकि वह मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दूसरा मेरा प्राइज स्केल कम हो गया है क्योंकि मैं काफी समय से काम कर रहा हूं और मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं कि उतने पैसे ले पाऊं।'