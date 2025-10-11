इस एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ बैक टू बैक दी 6 फ्लॉप फिल्में, फिर भी आज हैं सुपरस्टार

कई एक्टर्स अपने करियर में सुपरहिट फिल्में देते हैं। कई एक्टर्स की ऑनस्क्रीन जोड़ी को भी काफी पसंद किया जाता है। हालांकि एक जोड़ी है जिसको दर्शकों का प्यार नहीं मिला। इतना ही नहीं सलमान खान के साथ उन्होंने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी हैं।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो हैं रानी मुखर्जी। रानी ने सलमान खान के साथ 5 फिल्मों में काम किया है और सभी फ्लॉप रही हैं।
रानी ने खुद इस बात को बताया था। रानी दरअसल, सलमान खान के शो दस का दम में आई थीं। इस दौरान रानी ने कहा कि दोनों की फिल्में फ्लॉप रही हैं।
सलमान पूछते हैं कि रानी दी हमने साथ में कितनी फिल्में की हैं? रानी ने कहा हमने लगभग 4 फिल्में की हैं और सभी फ्लॉप रही हैं।
वैसे बता दें कि रानी ने सलमान के साथ हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए, हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी-चोरी छुपके छुपके, बाबुल, कुछ कुछ होता है
वैसे दोनों फिल्म कुछ कुछ होता है में भी काम कर चुके हैं। हालांकि सलमान का उसमें कैमियो था और दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था।
दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सलमान लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जो फ्लॉप थी। अब वह बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं।
वहीं रानी की बात करें तो वह लास्ट साल 2023 में फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉरवे में नजर आई थीं। अब वह मर्दानी 3 में भी नजर आएंगी।