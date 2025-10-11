Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ बैक टू बैक दी 6 फ्लॉप फिल्में, फिर भी आज हैं सुपरस्टार

इस एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ बैक टू बैक दी 6 फ्लॉप फिल्में, फिर भी आज हैं सुपरस्टार

सलमान खान ने कई एक्ट्रेसेस के साथ हिट फिल्में दी होंगी, लेकिन एक एक्ट्रेस के साथ उन्होंने सिर्फ फ्लॉप फिल्में दी हैं। हालांकि वह एक्ट्रेस आज के समय की बड़ी स्टार हैं।

Sushmeeta SemwalSat, 11 Oct 2025 11:45 PM
1/8

सलमान खान

कई एक्टर्स अपने करियर में सुपरहिट फिल्में देते हैं। कई एक्टर्स की ऑनस्क्रीन जोड़ी को भी काफी पसंद किया जाता है। हालांकि एक जोड़ी है जिसको दर्शकों का प्यार नहीं मिला। इतना ही नहीं सलमान खान के साथ उन्होंने लगातार कई फ्लॉप फिल्में दी हैं।

2/8

रानी मुखर्जी

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो हैं रानी मुखर्जी। रानी ने सलमान खान के साथ 5 फिल्मों में काम किया है और सभी फ्लॉप रही हैं।

3/8

सलमान के शो में आई थीं रानी

रानी ने खुद इस बात को बताया था। रानी दरअसल, सलमान खान के शो दस का दम में आई थीं। इस दौरान रानी ने कहा कि दोनों की फिल्में फ्लॉप रही हैं।

4/8

रानी ने खुद बताया था फ्लॉप फिल्मों के बारे में

सलमान पूछते हैं कि रानी दी हमने साथ में कितनी फिल्में की हैं? रानी ने कहा हमने लगभग 4 फिल्में की हैं और सभी फ्लॉप रही हैं।

5/8

सलमान-रानी की फिल्में

वैसे बता दें कि रानी ने सलमान के साथ हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए, हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी-चोरी छुपके छुपके, बाबुल, कुछ कुछ होता है

6/8

कुछ कुछ होता है में कैमियो

वैसे दोनों फिल्म कुछ कुछ होता है में भी काम कर चुके हैं। हालांकि सलमान का उसमें कैमियो था और दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था।

7/8

सलमान की फिल्म

दोनों की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो सलमान लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जो फ्लॉप थी। अब वह बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं।

8/8

रानी की फिल्म

वहीं रानी की बात करें तो वह लास्ट साल 2023 में फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉरवे में नजर आई थीं। अब वह मर्दानी 3 में भी नजर आएंगी।

rani mukerji Salman Khan