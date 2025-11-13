इस एक्ट्रेस ने अपनी पहली फिल्म से दिया था शाहरुख खान को कॉम्पटीशन, फिर हुआ एक्सीडेंट और…

महिमा को सताया था ये डर

1999 में दिल क्या करे फिल्म की शूटिंग के दौरान महिमा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उनके चेहरे पर कई चोट आ गई थी। हालांकि एक्सीडेंट के बाद महिमा ने अजय देवगन से किसी को इस बारे में बताने से मना किया था क्योंकि उन्हें लगा कि इससे पूरी इंडस्ट्री उन्हें बायकॉट कर देंगी।