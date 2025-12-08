इस एक्टर ने दी है आमिर खान-ऋतिक रोशन के पूरे करियर से भी ज्यादा हिट फिल्में

इन स्टार्स को पछाड़ा

एक साल में 25 हिट फिल्में देना कोई मामूली बात नहीं है। हिंदी सिनेमा के इतिहास के टॉप एक्टर्सलमें से एक आमिर खान ने अपने पूरे करियर में (44 फिल्मों में से) सिर्फ 21 हिट फिल्में दी हैं। ऋतिक ने 27 से 15 हिट फिल्में दी हैं। यहां तक कि राज कपूर ने 17, मनोज कुमार ने 19 और राजेंद्र कुमार ने 23 फिल्में दी हैं।