Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस एक्टर ने दी है आमिर खान-ऋतिक रोशन के पूरे करियर से भी ज्यादा हिट फिल्में

इस एक्टर ने दी है आमिर खान-ऋतिक रोशन के पूरे करियर से भी ज्यादा हिट फिल्में

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक साल में इतनी हिट फिल्में दी जो आमिर खान के करियर की हिट फिल्मों से ज्यादा थी।

Sushmeeta SemwalDec 08, 2025 01:27 pm IST
1/7

बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जो कई साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं। पिछले 3 दशक से आमिर खान और ऋतिक रोशन हिंदी सिनेमा के बैंकेबल स्टार्स रहे हैं।

2/7

मलयालम इंडस्ट्री के स्टार

वहीं 1980 में मलयालम सिनेमा में बदलाव आ रहे थे। प्रेम नजीर ने जहां फिल्मों में कम काम करना शुरू कर दिया। वहीं सोनम, जयन और सुकुमारन की तिगड़ी नए सुपरस्टार्स बने। लेकिन जयन के निधन के बाद सब खत्म हो गया।

3/7

मोहनलाल

यहां तक कि सुकुमारन और सोमन कुछ हिट दे रहे थे, यंगर स्टार्स भी टॉप पर आ रहे थे। जो टॉप के 2 कंटेंटडर्स थे वो थे मनमूति और मोहनलाल। मोहनलाल ने 1986 में 34 फिल्में की। वहीं दिलीप कुमार ने 53 के करियर में 52 फिल्में की थीं।

4/7

34 में 25 सक्सेसफुल फिल्में दी

34 फिल्मों में मोहनलाल की 25 सक्सेसफुल फिल्म थी। वहीं 26 की उम्र में मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स में से एक थे। तबसे अब तक वह मॉलीवुड के पॉपुलर स्टार हैं।

5/7

इन स्टार्स को पछाड़ा

एक साल में 25 हिट फिल्में देना कोई मामूली बात नहीं है। हिंदी सिनेमा के इतिहास के टॉप एक्टर्सलमें से एक आमिर खान ने अपने पूरे करियर में (44 फिल्मों में से) सिर्फ 21 हिट फिल्में दी हैं। ऋतिक ने 27 से 15 हिट फिल्में दी हैं। यहां तक कि राज कपूर ने 17, मनोज कुमार ने 19 और राजेंद्र कुमार ने 23 फिल्में दी हैं।

6/7

4 दशक से हैं स्टार

बता दें कि मोहनलाल 4 दशक से मलयालम सिनेमा के स्टार हैं। 1986-2016 तक नब साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले थे।

7/7

बनाया था यह रिकॉर्ड

2010 के एंड में कई असफलताओं के बाद, मोहनलाल ने 2019 में लूसिफर के साथ अपने फॉर्म में वापसी की जो 200 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई। उन्हें दृश्यम में भी सक्सेस मिली।

