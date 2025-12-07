कभी खतरनाक विलन था यह एक्टर, छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री और बन गए मौलाना

बॉलीवुड के विलन

अजय देवगन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में की हैं। उनकी फिल्म 'फूल और कांटे' भी फैंस को काफी पसंद आई। इसमें एक विलेन का कैरेक्टर था, जिसे एक्टर आरिफ खान ने किया था। आरिफ बॉलीवुड के पॉपुलर विलन बन गए थे।