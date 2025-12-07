कभी खतरनाक विलन था यह एक्टर, छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री और बन गए मौलाना

अजय देवगन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में की हैं। उनकी फिल्म 'फूल और कांटे' भी फैंस को काफी पसंद आई। इसमें एक विलेन का कैरेक्टर था, जिसे एक्टर आरिफ खान ने किया था। आरिफ बॉलीवुड के पॉपुलर विलन बन गए थे।
आरिफ ने सलमान, सुनील शेट्टी समेत कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। वह मोहरा और दिलजले जैसी फिल्मों में भी विलन के किरदार में ही नजर आए।
हालांकि, धीरे-धीरे वह बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो गए और मौलाना बन गए। अब वही आरिफ खान इतना बदल गए हैं कि लोगों को उन्हें पहचानना मुश्किल है।
आरिफ इंडस्ट्री में अपने विलेन के रोल के लिए जाने जाते थे। वह सलमान खान, दिव्या दत्ता की वीरगति में भी नजर आए और फिर सुनील शेट्टी की मोहरा में भी दिखे।
साल 2007 में आरिफ ने हॉलीवुड में भी काम किया और 'अ माइटी ड्राइवर' नामक फिल्म की। इसमें उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का रोल निभाया था। इस फिल्म में मशहूर एक्ट्रेस एंजेलीना जॉली लीड रोल में थीं।
बॉलीवुड में कई साल गुजारने के बीच आरिफ ने कई हिट फिल्में दीं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसे छोड़ दिया और मौलाना हो गए।
लेहरें रेट्रो को दिए एक इंटरव्यू में आरिफ ने अपने में आए बदलाव की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब वह इंडस्ट्री में थे, तब अपनी लाइफ में शांति नहीं ढूंढ पा रहे थे और काफी बेचैन थे।
एक समय ऐसा आया जब उन्हें इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स रोल नहीं दे रहे थे और इसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। फिर कई साल इंडस्ट्री में गुजराने के बाद उन्होंने यह सब छोड़ने का फैसला कर लिया।