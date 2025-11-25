कभी टेलर था यह एक्टर, 20 की उम्र में पत्नी को खोया, शव को कंधे पर उठाकर ले गए थे

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी दर्द झेला है, लेकिन फिल्मों के जरिए हमेशा वह दर्शकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए हैं। कम ही उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था, इतना ही नहीं उनकी डेड बॉडी अपने कंधे पर ले गए थे। आज वह पॉपुलर एक्टर हैं।
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं राजपाल यादव। राजपाल, इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं। राजपाल ने बतौर टेलर काम किया है। हालांकि उनका सपना था आर्मी में शामिल होने का। लेकिन हाइट की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था।
राजपाल को जब पहली जॉब मिली तो परिवार वालों ने उनकी अरेंज मैरिज कर दी। लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्न पॉइंट आया।
ललनटॉप से बात करते हुए राजपाल ने कहा था, 'पहले अगर आप 20 साल के हो जाते हैं और आपकी जॉब लगी है तो परिवार वाले आपकी शादी करवा देते थे। मेरे पिता ने मेरी अरेंज मैरिज करवा दी थी। मेरी पहली पत्नी की बेटी के जन्म के दौरान मौत हो गई थी। मैं अगले दिन उससे मिलने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि मैं उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। मेरा परिवार, मेरी मां और ससुराल वालों ने सोचा कि मेरी बेटी को कभी मां की कमी महसूस ना हो। उसे सबने बहुत प्यार दिया।'
पत्नी की मौत के बाद राजपाल ने फिर एक्टिंग पर फोकस करना शुरू किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर लिया। हालांकि उनकी पहली फिल्म दिल क्या करे में उन्हें पहचान नहीं मिली, लेकिन फिर राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल से उन्हें सक्सेस मिली। हालांकि उन्हें फिल्म हंगामा से बड़ी सक्सेस मिली।
इसके बाद राजपाल ने राधा से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी को लेकर राजपाल ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मेरे गुरु, मेरे पैरेंट्स के बाद जिसने मुझे सपोर्ट किया है वह मेरी पत्नी हैं। राधा ने पहली शादी से मेरी बेटी की भी बहुत अच्छी परवरिश की है।'
राजपाल लास्ट फिल्म इंटेरोगेशन में नजर आए थे जो जी5 पर रिलीज हुई थी।
अब वह वेलकम टू द जंगल और भूत बंगला में नजर आने वाले हैं।