कभी टेलर था यह एक्टर, 20 की उम्र में पत्नी को खोया, शव को कंधे पर उठाकर ले गए थे

पहली पत्नी की हुई मौत

ललनटॉप से बात करते हुए राजपाल ने कहा था, 'पहले अगर आप 20 साल के हो जाते हैं और आपकी जॉब लगी है तो परिवार वाले आपकी शादी करवा देते थे। मेरे पिता ने मेरी अरेंज मैरिज करवा दी थी। मेरी पहली पत्नी की बेटी के जन्म के दौरान मौत हो गई थी। मैं अगले दिन उससे मिलने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि मैं उसकी डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। मेरा परिवार, मेरी मां और ससुराल वालों ने सोचा कि मेरी बेटी को कभी मां की कमी महसूस ना हो। उसे सबने बहुत प्यार दिया।'