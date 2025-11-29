सलमान के कॉम्पटीशन थे यह हीरो, कहा जाता बांग्लादेश का शाहरुख; ऐसे खोया स्टारडम

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनसलमान के कॉम्पटीशन थे यह हीरो, कहा जाता बांग्लादेश का शाहरुख; ऐसे खोया स्टारडम

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कभी सलमान खान, अजय देवगन के टफ कॉम्पटीशन थे। लेकिन फिर अचानक सब स्टारडम खो दिया।

Sushmeeta SemwalSat, 29 Nov 2025 01:09 PM
बॉलीवुड एक्टर

एक्टर्स की प्रोफेशनल लाइफ काफी अनप्रिडिक्टिबल होती है। कब उन्हें सक्सेस मिलती है तो कभी उन्हें काफी डाउनफॉल देखना पड़ता है। अब हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कभी बड़े स्टार थे। आउटसाउडर होने के बाद भी वह स्टार बने। लेकिन फिर अचानक उनका स्टारडम खत्म हो गया।

चंकी पांडे

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं चंकी पांडे। चंकी पांडे ने 1987 में फिल्म आग ही आग से एंट्री ली और वह रातों रात स्टार बन गए थे। लेकिन उनका स्टारडम फिर धीरे-धीरे कम हो गया।

बांग्लादेश के शाहरुख खान

बता दें कि बांग्लादेश में चंकी काफी फेमस थे। वह वहां के स्टार थे और उन्हें सभी काफी पसंद करते थे। भारत में भी चंकी को काफी पसंद करते थे। इतना ही नहीं उन्हें बांग्लादेश का शाहरुख खान भी कहा जाता है।

ऐसे हुआ स्टारडम कम

लेकिन अचानक चंकी का स्टारडम गिरने लगा। गोविंदा, सलमान खान, आमिर खान और अजय देवगन के आने से चंकी के स्टारडम पर काफी असर पड़ा।

चंकी ने खुद बताई थी वजह

चंकी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं खो गया था। मैं तब आया जब गैलेक्सी एक्सप्लोड कर रही थी 1986 में फिर गोविंदा आए। इसके बाद 87 में आमिर आए, 1989 में फिर सलमान खान आए और 1990 में अजय देवगन। तो इन स्टार्स के आते ही मैं खो दया और मैंने एक साल तक अपना हनीमून एंजॉय किया।

1988 साल रहा अच्छा

चंकी ने कहा था कि 1988 का पूरा साल उनके लिए अच्छा था और फिर सब खत्म हो गया।

एक डायरेक्टर ने किया था बाहर

चंकी ने बताया था कि एक बार वह एक फेमस प्रोड्यूसर-डायरेक्टर के पास गए थे जो रोमांटिक फिल्में बनाते हैं। उन्होंने टैंक टॉप पहना था इसलिए फिल्ममेकर उन्हें बोलते हैं कि वह टार्जन नहीं बना रहे हैं। ऐसे उन्हें ऑफिस से बाहर कर दिया गया।

अब सपोर्टिंग स्टार बन करते काम

वहीं उन्हें उनकी पहली फिल्म का ऑफर एक फाइव स्टार होटल के टॉयलेट में मिला था। साल 2000 से फिर चंकी ने सपोर्टिंग रोल में काम करना शुरू कर दिया और हाउसफुल फिल्म से बाउंस बैक किया।

