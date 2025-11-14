Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनरजनीकांत को इस एक्टर ने दिया टफ कॉम्पटीशन, लकवा मारा फिर भी ना मानी हार; आज हैं सुपरस्टार

रजनीकांत को इस एक्टर ने दिया टफ कॉम्पटीशन, लकवा मारा फिर भी ना मानी हार; आज हैं सुपरस्टार

रजनीकांत साउथ के बड़े स्टार हैं, लेकिन अक समय पर एक एक्टर उनके टफ कॉम्पटीशन बन गए थे। हालांकि इस एक्टर ने अपनी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं।

Sushmeeta SemwalFri, 14 Nov 2025 06:01 PM
1/8

एक्टर

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कभी रजनीकांत के टफ कॉम्पटीशन थे। फिल्मों में जब उनका जादू नहीं चला तो उन्होंने बिजनेस में नाम कमाया। इतना ही नहीं उन्हें लकवा मार गया था और इससे ठीक होकर फिर उन्होंने दमदार वापसी की।

2/8

अरविंद स्वामी

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं तमिल फिल्मों के हीरो अरविंद स्वामी जिन्होंने अपने करियर में कई दमदार परफॉर्मेंस दी है।

3/8

मणिरत्नम ने किया लॉन्च

अरविंद स्वामी के पैरेंट्स इंडस्ट्रलिस्ट थे। मणिरत्नम ने एक विज्ञापन के दौरान उन्हें स्पॉट किया और फिर फिल्म थलापति का ऑफर दिया जिसमें रजनीकांत और मनमूती थे। हालांकि 1992 में आई फिल्म रोजा और 1995 में आई फिल्म बॉम्बे से उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया।

4/8

पैन इंडिया स्टार

वहीं पैन इंडिया उन्हें स्टारडम प्रियदर्शन की फिल्म सात रंग के सपने से मिली जिसमें उनके साथ जूही चावला लीड रोल में थीं। फिल्म चली नहीं और सबको लगा अरविंद का करियर यहीं खत्म हो गया।

5/8

बिजनेस संभाला

अरविंद ने फिर अपने पिता की कंपनी को संभालकर दूसरी इनिंग खेलने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 2005 में उन्होंने फिर अपनी खुद की कंपनी शुरू की।

6/8

अरविंद के लिए आई मुसीबत

हालांकि फिर अरविंद की लाइफ में आया भूचाल जब अरविंद की पीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी और इससे उन्हें थोड़ा लकवा मार गया था।

7/8

अरविंद की वापसी

इसके बाद अरविंद ने साल 2013 में अपनी चोट से ठीक होने के बाद कदल से वापसी की। इतना ही नहीं उन्होंने इसके बाद, ध्रुवा, थलाइवी जैसी फिल्में की।

8/8

तन्वी में आए नजर

लास्ट अरविंद फिल्म तन्वी द ग्रेट में नजर आए जो हिंदी फिल्म है और इसे अनुपम खेर ने डायरेक्ट किया था।

