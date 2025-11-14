रजनीकांत को इस एक्टर ने दिया टफ कॉम्पटीशन, लकवा मारा फिर भी ना मानी हार; आज हैं सुपरस्टार

एक्टर

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कभी रजनीकांत के टफ कॉम्पटीशन थे। फिल्मों में जब उनका जादू नहीं चला तो उन्होंने बिजनेस में नाम कमाया। इतना ही नहीं उन्हें लकवा मार गया था और इससे ठीक होकर फिर उन्होंने दमदार वापसी की।