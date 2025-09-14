सुनील दत्त से झूठ बोलकर हर महीने फ्री की सैलरी वसूलता था ये एक्टर, ऐसे हुआ गलती का एहसास

फीस

इसके बाद जब शक्ति कपूर ने संजय दत्त के साथ फिल्म रॉकी में काम किया था। इस फिल्म के लिए सुनील दत्त ने उन्हें अलग से फीस दी। इस फीस के बाद शक्ति कपूर को एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने सुनील दत्त से बात की और कहा कि अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है और उन्हें हर महीने अलग से पैसों की जरूरत नहीं है।