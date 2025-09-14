This actor used to lie to Sunil Dutt and get free salary every month, this is how he realized his mistake सुनील दत्त से झूठ बोलकर हर महीने फ्री की सैलरी वसूलता था ये एक्टर, ऐसे हुआ गलती का एहसास
सुनील दत्त से झूठ बोलकर हर महीने फ्री की सैलरी वसूलता था ये एक्टर, ऐसे हुआ गलती का एहसास

बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त ने कई नए एक्टर को अपने प्रोडक्शन हाउस के तले लॉन्च किया है। स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स के लिए सुनील दत्त साहब मसीहा था। लेकिन एक बार एक एक्टर ने दत्त साहब से झूठ बोलकर हर महीने उनसे फ्री में सैलरी वसूली थी।

Usha ShrivasSun, 14 Sep 2025 04:46 PM
सुनील दत्त

सुनील दत्त और नरगिस दत्त के दरियादिली के किस्से मशहूर हैं। विनोद खन्ना को इंडस्ट्री में लाने वाले सुनील दत्त ही थे। इसके अलावा शक्ति कपूर को घर बुलाकर खाना देने वाले, काम देने वाले दत्त साहब थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक्टर उनसे झूठ बोलकर हर महीने पैसे ले रहे हैं।

एक्टर्स की मदद

दरअसल, ये किस्सा एक्टर शक्ति कपूर से जुड़ा है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। ये बात उन दिनों की है जब शक्ति कपूर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। वो सुनील दत्त की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अजंता आर्ट से जुड़े थे।

शक्ति कपूर

शक्ति कपूर अक्सर सुनील दत्त साहब से मिलते थे। जब दत्त साहब को पता चला कि शक्ति की आर्थिक स्थति ठीक नहीं है तो वो अपने से मदद कर दिया करते थे। लेकिन शक्ति कपूर हर दिन सुनील दत्त से मिलते थे और अपनी गरीबी का रोना रोने लगते थे।

पैसों का रोना

शक्ति कपूर ने बताया था कि वो जब भी सुनील दत्त से मिलते थे तो वो कहने लगते थे कि मेरे पास एक ही शर्ट है। मेरी जेब में पैसे नहीं है। ये सुनते सुनील दत्त ने शक्ति से कहा कि तुम हर दिन पैसों के लिए रोने लगते हो तो चालों तुम्हारी हर महीने की सैलरी तय कर देते हैं।

हर महीने की सैलरी

शक्ति कपूर की गरीबी हालत देख सुनील दत्त उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से हर महीने 1500 रुपए सैलरी के रूप में देने लगे थे। शक्ति कपूर ने कहा कि जो भी गरीबी का रोना उन्होंने सुनील दत्त के सामने रोया था वो सब झूठ था। उनके इस झूठ की वजह से उन्हें हर महीने फ्री के पैसे मिलते थे।

फीस

इसके बाद जब शक्ति कपूर ने संजय दत्त के साथ फिल्म रॉकी में काम किया था। इस फिल्म के लिए सुनील दत्त ने उन्हें अलग से फीस दी। इस फीस के बाद शक्ति कपूर को एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने सुनील दत्त से बात की और कहा कि अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर है और उन्हें हर महीने अलग से पैसों की जरूरत नहीं है।

