इस एक्टर ने कभी ढाबे में धोए बर्तन, मिलते थे 150 रुपये, आज करोड़ों के मालिक हैं ये स्टार

एक्टर्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेकर ढाबे में काम किया और बर्तन भी धोए।
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो हैं संजय मिश्रा। संजय का जब करियर में बुरा वक्त चल रहा था तब वह मुंबई छोड़कर ऋषिकेश चले गए थे। वहां वह ऑमलेट बनाते थे रोडसाइड पर और 50 कप धोने के बदले में 150 रुपये लेते थे। इतना ही नहीं उनके पिता की मौत भी इसी बीच हो गई थी।
तभी इस बीच रोहित शेट्टी का उन्हें कॉल आया ऑल द बेस्ट के लिए। फिल्म में उनका छोटा रोल था। लेकिन इसके बाद वह 200 से ज्यादा फिल्मों में आए, थिएटर प्रोडक्शन में काम किया
संजय अब पिछले कुछ समय से बतौर सीरियस एक्टर भी काम कर रहे हैं। वह आंखों देखी, मसान, कामयाब, वध, कड़वी हवा जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।
संजय ने इसके अलावा कई हिट फिल्मों में भी यादगार रोल दिए हैं जैसे भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 2, भूल चूक माफ, सन ऑफ सरदार और हीर एक्सप्रेस।
संजय की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्टेस के मुताबिक उनकी 149 करोड़ की नेटवर्थ है।
वहीं कुछ संजय मिश्रा ने कुछ समय पहले ही मढ़ आइलैंड में सी फेसिंग फ्लैट लिया है 4.95 करोड़ रुपये का।
उन्होंने 28.5 लाख की स्टैम्प ड्यूटी और 30 हजार रजिस्ट्रेशन फीस के साथ लिया। इतना ही नहीं वह अब कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना के पड़ोसी बन गए हैं।