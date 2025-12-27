इस एक्टर ने कभी ढाबे में धोए बर्तन, मिलते थे 150 रुपये, आज करोड़ों के मालिक हैं ये स्टार

संजय मिश्रा

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो हैं संजय मिश्रा। संजय का जब करियर में बुरा वक्त चल रहा था तब वह मुंबई छोड़कर ऋषिकेश चले गए थे। वहां वह ऑमलेट बनाते थे रोडसाइड पर और 50 कप धोने के बदले में 150 रुपये लेते थे। इतना ही नहीं उनके पिता की मौत भी इसी बीच हो गई थी।