कभी ड्राइवर थे ये एक्टर, आज हैं बड़े सुपरस्टार; एक फिल्म से रजनीकांत, आमिर तक को दिया था पछाड़

कई स्टार्स फिल्मों में अपना करियर बनाने से पहले काफी स्ट्रगल करते हैं। सबकी अपनी-अपनी स्टोरी होती है। आज हम आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताने वाले हैं जो कभी एक प्रोड्यूसर के ड्राइवर थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी मेहनत की कि आज वह स्टार बन गए हैं और उनकी एक फिल्म ने तो कई बड़े स्टार्स की मूवीज को पछाड़ दिया था।
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी कन्नड़ इंडस्ट्री के स्टार हैं। वह ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि शानदार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं।
ऋषभ शेट्टी ने खुद एक बार कहा था, 'मुंबई मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि साल 2008 में अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय था। एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर भी था तो हम सोच सकते हैं, सिनेमा क्या कर सकता है। एक फिल्म करके इतना रेपुटेशन, प्यार, आर्शीवाद मिला, ऐसा सोचा भी नहीं था। उस सिनेमा प्रोडक्शन हाउस की रोड़ पर वड़ा पाव खाते वक्त कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहां तक आऊंगा। बहुत आभारी हूं मैं।'
ऋषभ ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म तुगलक से की जो साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वह हालांकि विलन थे। लेकिन फिल्म हिट थी।
हालांकि उनके करियर में जो पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी वो थी लूसिया। बेलबॉटम भी उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी थी।
साल 2016 में फिल्म रिक्की से उन्होंने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। यह भी हिट थी। लेकिन फिल्म कंतारा ने उन्हें वर्ल्डवाइड पहचान दिलाई।
लास्ट ऋषभ की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ही थी जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को ना सिर्फ ऋषभ ने डायरेक्ट किया बल्कि परफॉर्म भी किया।
कंतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्डवाइड 850 करोड़ की कमाई की थी। यह साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी थी। इस फिल्म ने विकी कौशल की छावा, रजनीकांत की कुली और आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर तक को पछाड़ दिया था।