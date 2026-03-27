कभी ड्राइवर थे ये एक्टर, आज हैं बड़े सुपरस्टार; एक फिल्म से रजनीकांत, आमिर तक को दिया था पछाड़

जब ड्राइवर थे ऋषभ

ऋषभ शेट्टी ने खुद एक बार कहा था, 'मुंबई मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि साल 2008 में अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस में ऑफिस बॉय था। एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर भी था तो हम सोच सकते हैं, सिनेमा क्या कर सकता है। एक फिल्म करके इतना रेपुटेशन, प्यार, आर्शीवाद मिला, ऐसा सोचा भी नहीं था। उस सिनेमा प्रोडक्शन हाउस की रोड़ पर वड़ा पाव खाते वक्त कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहां तक आऊंगा। बहुत आभारी हूं मैं।'