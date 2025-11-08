अमिताभ बच्चन का टफ कॉम्पटीशन था यह एक्टर, गे होने की थी अफवाह; पत्नी ने भी छोड़ दिया था साथ

एक्सीडेंट से बदल गई जिंदगी

दीपक का एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी पर्सनल लाइफ पर काफी बुरा असर पड़ा था। उन्होंने विकी लालवाणी को दिए इंटरव्यू में कहा था, मेरा एक्सीडेंट हो हया था उस वक्त मेरी पत्नी 8 महीने प्रेग्नेंट थी। जब मैं वापस आया दुबई से तब मेरे पैर पर 380 टांके लगे थे। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी में काफी बदलाव देखे। धीरे-धीरे हमारे रिश्ते में खालीपन आने लगा और एक दिन मेरी एक्स वाइफ ने आकर मुझे कहा कि उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ ग्लैमर के लिए की थी।