कभी सिम बेचकर गुजारा करता था यह एक्टर, आज बन गया स्टार और करोड़ों का मालिक

पुणे में हुआ सेलेक्शन

विजय एफटीआईआई में पढ़ने के लिए घर से भाग गए थे। 2019 में इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था, मैंने एफटीआईआई में अप्लाई किया था और जैसे ही मेरा वहां सेलेक्शन हो गया, मैं पुणे से भाग गया जबकि मेरे पापा किसी टूर पर गए थे।