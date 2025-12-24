कभी सिम बेचकर गुजारा करता था यह एक्टर, आज बन गया स्टार और करोड़ों का मालिक

कई ऐसे एक्टर्स हैं जो फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए काफी स्ट्रगल करके आते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से भाग गए थे।
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं विजय वर्मा। विजय ने बताया था उनके पापा चाहते थे कि वह बिजनेस ज्वाइन करें, लेकिन एक्टर को एक्टिंग करना था। बस यहीं से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई।
विजय ने फिर घर से भागने का फैसला लिया और 7-8 साल तक उनके और उनके पिता के बीच बातचीत नहीं थी।
विजय एफटीआईआई में पढ़ने के लिए घर से भाग गए थे। 2019 में इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था, मैंने एफटीआईआई में अप्लाई किया था और जैसे ही मेरा वहां सेलेक्शन हो गया, मैं पुणे से भाग गया जबकि मेरे पापा किसी टूर पर गए थे।
विजय ने फिर रिया चक्रवर्ती के एक शो में बताया था कि उन्होंने कई अलग-अलग तरह की जॉब की फिल्मों में घुसने से पहले। वह बोले, मैंने सिम कार्ड बेचे हैं। मैं जा-जाकर लोगों को सिम कार्ड्स बेचता था।
विजय ने पहले पिंक, बागी 3, गली बॉय और डार्लिंग्स जैसी कई फिल्मों में कई सपोर्टिंग रोल किए।
इसके बाद उन्होंने लस्ट स्टोरीज, जाने जान, मर्डर मुबारक और गुस्ताख इश्क में काम किया।
उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ है। वहीं वह एक फिल्म के लिए 85 लाख रुपये लेते हैं।