रेखा का नाम सुनकर इस एक्टर ने रिजेक्ट कर दी थी फिल्म, बाद में छोड़ दी थी एक्टिंग

रेखा ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और उनके साथ कई स्टार्स ने काम किया है, लेकिन एक एक्टर थे जिन्होंने रेखा का नाम सुनकर ही उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया था।
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं राकेश रोशन जो कभी एक्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और वह फिल्ममेकर बन गए।
फिल्म जिसमें काम करने से राकेश ने मना कर दिया था वो थी खूबसूरत जो रेखा के करियर की हिट फिल्मों में से एक है।
राकेश ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि शुरू में उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, ऋषि दा ने मुझे घर पर बुलाया। वह बेड पर बैठे थे 3-4 कुत्तों के साथ। उस समय वह अपने कुत्तों को चाय दे रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा गुड्डू मैं एक फिल्म बना रहा हूं और आप हीरो हैं। मैंने कहा हिरोइन कौन है तो उन्होंने कहा रेखा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया।
राकेश ने फिर कहा कि रेखा का नाम सुनकर मैंने फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद जब राकेश से इसके पीछे की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि कई बड़ी हिरोइन, उनके साथ काम करने से मना कर रही थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अच्छे एक्टर नहीं हैं।
राकेश को लगा कि रेखा भी मना कर देंगी तो उससे पहले वह राकेश को मना करें उन्होंने ही फिल्म करने से मना कर दिया।
इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें समझाया कि अगर रेखा मना भी करती हैं तो राकेश तब भी फिल्म का हिस्सा रहेंगे।
हालांकि जब रेखा को राकेश के बारे में पता चला तो वह काफी एक्साइटेड हुईं। इस रिस्पेक्ट को देखकर दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया।
बता दें कि रेखा और राकेश ने खून भरी मांग, बहूरानी, कोई मिल गया जैसी फिल्मों में काम किया है।