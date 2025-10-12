रेखा का नाम सुनकर इस एक्टर ने रिजेक्ट कर दी थी फिल्म, बाद में छोड़ दी थी एक्टिंग

फिल्म का ऑफर

राकेश ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि शुरू में उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, ऋषि दा ने मुझे घर पर बुलाया। वह बेड पर बैठे थे 3-4 कुत्तों के साथ। उस समय वह अपने कुत्तों को चाय दे रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा गुड्डू मैं एक फिल्म बना रहा हूं और आप हीरो हैं। मैंने कहा हिरोइन कौन है तो उन्होंने कहा रेखा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया।