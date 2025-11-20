Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस एक्टर के पास खाने तक नहीं थे पैसे, लोग कहते थे बदकिस्मत; आज हैं सुपरस्टार और 3 बंगले के मालिक

इस एक्टर के पास खाने तक नहीं थे पैसे, लोग कहते थे बदकिस्मत; आज हैं सुपरस्टार और 3 बंगले के मालिक

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने में जिनके पास कभी खाने तक पैसे नहीं थे और कई दिनों तक उनके घर में बिजली तक नहीं होती थी। हालांकि अब वह बड़े सुपरस्टार हैं।

Sushmeeta SemwalThu, 20 Nov 2025 05:48 PM
1/8

एक्टर

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन फिर एक शो ने उनकी लाइफ बदल दी और उन्हें बंगाल के शोज का टीवी स्टार बना दिया।

2/8

जीशू सेनगुप्ता

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं उज्जवल सेनगुप्ता यानी जीशू सेनगुप्ता। उन्होंने बताया था कि कैसे बचपन में उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा था, एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 6 महीने तक हमारे घर में बिजली नहीं थी क्योंकि मेरे पिता बिल नहीं दे पाए थे।

3/8

पहले ड्रमर बजाते थे

उन्होंने पहले कभी एक्टर बनने का सोचा नहीं था। वह ड्रमर थे और क्रिकेट खेलते थे। वह शाम को ड्रम बजाते थे ताकि कुछ पॉकेट मनी कमा सकें।

4/8

ऐसे बदली लाइफ

लेकिन उनकी लाइफ तब बदली जब उन्हें पहला शो महाप्रभु मिला वो भी 18 की उम्र में। वह 250 रुपये कमाते थे एक दिन में और फिर धीरे-धीरे चीजें बदलीं और वह बंगाली शोज के सुपरस्टार बन गए।

5/8

बदकिस्मत कहा जाता था

2001 में फिर उन्होंने टीवी छोड़कर फिल्मों में जाने का फैसला किया और तब उन्हें बदकिस्मत एक्टर कहा जाने लगा था और कई महीने तक उनके पास काम नहीं था। उन्हें सिर्फ सी ग्रेड फिल्मों में हीरो का रोल मिलता।

6/8

हिंदी फिल्मों और शोज में किया काम

उनकी किस्मत बदली फिल्म अबोहोमान से। हिंदी में उन्होंने बर्फी, पीकू, मर्दानी 2, मणिकर्णिका जैसी फिल्मों और ट्रायल्स जैसे हिट हिंदी शो में काम किया है।

7/8

लग्जरी लाइफ जीते हैं

अब उनके 3 बंगले हैं कोलकाता में और मर्सिडीज, रेंज रोवर्स जैसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा वह सिर्फ बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करते हैं।

8/8

अक्षय के साथ करेंगे फिल्म

अब वह प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला में नजर आएंगे जिसमें अक्षय कुमार, परेश रावल लीड रोल में हैं। फिल्म अगले साल रिलीज होगी।