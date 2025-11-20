इस एक्टर के पास खाने तक नहीं थे पैसे, लोग कहते थे बदकिस्मत; आज हैं सुपरस्टार और 3 बंगले के मालिक

जीशू सेनगुप्ता

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं उज्जवल सेनगुप्ता यानी जीशू सेनगुप्ता। उन्होंने बताया था कि कैसे बचपन में उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा था, एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 6 महीने तक हमारे घर में बिजली नहीं थी क्योंकि मेरे पिता बिल नहीं दे पाए थे।