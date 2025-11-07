शाहरुख-सलमान खान को गुड लुक्स में टक्कर देता था ये एक्टर, फिल्मों से हुआ गायब; अब करता है ये काम

बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनके लुक को देखकर लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थीं। ग्रीन आंखें और मासूम चेहरे ने सबका दिल जीत लिया था। इतना ही नहीं इस स्टार ने सलमान खान और शाहरुख खान तक को टफ कॉम्पटीशन दिया था।