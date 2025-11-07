शाहरुख-सलमान खान को गुड लुक्स में टक्कर देता था ये एक्टर, फिल्मों से हुआ गायब; अब करता है ये काम

बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनके लुक को देखकर लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थीं। ग्रीन आंखें और मासूम चेहरे ने सबका दिल जीत लिया था। इतना ही नहीं इस स्टार ने सलमान खान और शाहरुख खान तक को टफ कॉम्पटीशन दिया था।
हम जिन एक्टर की बात कर रहे हैं वो हैं जुगल हंसराज। जुगल ने 1983 में फिल्म मासूम से अपने करियर की शुरुआत की थी।
हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी मिली फिल्म मोहब्बतें से जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया। फिल्म में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे।
जुगल जब आए थे तब सबको लगा कि वह ही अगले सुपरस्टार होंगे। लेकिन फिर उनकी लाइफ में ऐसे टर्न आया कि उन्हें इंडस्ट्री में कुछ मनहूस कहने लगे।
अपने करियर के एक पॉइंट पर जुगल ने 40 फिल्में एक बार में ही साइन कर ली थी, हालांकि उनमें से कुछ बनी और कुछ कभी बनी ही नहीं।
हंसराज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें मनहूस कहा जाता था जब वह फिल्म इवेंट्स पर जाते थे।
जुगल फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक बतौर फ्रीलांस एक्टर काम कर रहे हैं। वह बुक्स लिखते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं।
जुगल ने साल 2014 में जैस्मिन से शादी की थी और वह उनके साथ सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं।