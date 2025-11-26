अमिताभ, धर्मेंद्र के कॉम्पटीटर थे यह एक्टर, पहली पत्नी को किया चीट; दूसरी ने भेजा जेल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअमिताभ, धर्मेंद्र के कॉम्पटीटर थे यह एक्टर, पहली पत्नी को किया चीट; दूसरी ने भेजा जेल

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में रही है। वह एक वक्त में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के टफ कॉम्पटीशन भी थे।

Sushmeeta SemwalWed, 26 Nov 2025 04:22 PM
बॉलीवुड एक्टर

एक्टर्स को ना सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो कभी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के टफ कॉम्पटीशन थे। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ ने सब खराब कर दिया था।

नवीन निश्चल

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं नवीन निश्चल। नवीन ने 1970 में फिल्म सावन भादौं से बॉलीवुड डेब्यू किया जिसमें रेखा उनके साथ थीं। पहली ही फिल्म नवीन की बड़ी हिट थी। नवीन की पर्सनल लाइफ जहां सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ काफी मुश्किल भरी थी।

नवीन की फिल्में

नवीन ने अपने करियर में विक्टोरिया नंबर 203, हस्ते जख्म, धुंद जैसी हिट फिल्में दी जिससे वह अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र समेत कई एक्टर्स को टफ कॉम्पटीशन देने लगे थे।

पहली शादी टूटी

नवीन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबित शादी के बाद उनका नाम पद्मिनी कपीला के साथ जुड़मे लगा जिससे उनकी पहली शादी टूट गई।

दूसरी शादी की

इसके बाद नवीन ने एक्ट्रेस गीतांजली से शादी कर ली।हालांकि साल 2006 में गीतांजली ने आत्महत्या कर ली।

दूसरी पत्नी ने की आत्महत्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि नवीन ने अपने भाई के कहने पर उसे गंभीर रूप से परेशान किया।

गिरफ्तार किया गया

नवीन को फिर 2006 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर उन्हें रिहा कर दिया गया था।

लास्ट फिल्म

नवीन लास्ट फिल्म ब्रेक के बाद में नजर आए थे जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 2011 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से नवीन का निधन हो गया था।

