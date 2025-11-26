अमिताभ, धर्मेंद्र के कॉम्पटीटर थे यह एक्टर, पहली पत्नी को किया चीट; दूसरी ने भेजा जेल

नवीन निश्चल

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं नवीन निश्चल। नवीन ने 1970 में फिल्म सावन भादौं से बॉलीवुड डेब्यू किया जिसमें रेखा उनके साथ थीं। पहली ही फिल्म नवीन की बड़ी हिट थी। नवीन की पर्सनल लाइफ जहां सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ काफी मुश्किल भरी थी।