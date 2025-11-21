शाहरुख खान, अक्षय कुमार को कॉम्पटीशन देता था यह एक्टर, एक गलती ने कर दिया सब बर्बाद

बॉलीवुड एक्टर

90 के दशक में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे कई स्टार्स के जादू के बीच हुई नई जनरेशन के एक्टर्स जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार की एंट्री। इसी बीच हालांकि एक ऐसा एक्टर आया जिसे अगला राजेश खन्ना कहा जाने लगा था। लेकिन उस एक्टर का करियर एक कॉन्ट्रैक्ट से खराब हो गया।