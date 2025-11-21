Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनशाहरुख खान, अक्षय कुमार को कॉम्पटीशन देता था यह एक्टर, एक गलती ने कर दिया सब बर्बाद

शाहरुख खान, अक्षय कुमार को कॉम्पटीशन देता था यह एक्टर, एक गलती ने कर दिया सब बर्बाद

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह ऐसे स्टार हैं जिन्हें अगल राजेश खन्ना कहा जाने लगा था। लेकिन उनके करियर की एक बड़ी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।

Sushmeeta SemwalFri, 21 Nov 2025 01:27 PM
1/8

बॉलीवुड एक्टर

90 के दशक में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे कई स्टार्स के जादू के बीच हुई नई जनरेशन के एक्टर्स जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार की एंट्री। इसी बीच हालांकि एक ऐसा एक्टर आया जिसे अगला राजेश खन्ना कहा जाने लगा था। लेकिन उस एक्टर का करियर एक कॉन्ट्रैक्ट से खराब हो गया।

2/8

पृथ्वी वाजिर

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं पृथ्वी वाजिर। पृथ्वी ने 1992 में दिव्या भारती के साथ फिल्म दिल का क्या कसूर से फिल्म डेब्यू किया। फिल्म सेमी फिट थी और पृथ्वी तो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे।

3/8

कई मेकर्स करना चाहते थे कास्ट

इसके बाद कई फिल्ममेकर्स उन्हें कास्ट करना चाहते थे। वह शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे यंग स्टार्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव बन गए, जिन्हें रोमांटिक लीड के रूप में कंसीडर किया जाने लगा था।

4/8

अक्षय-सलमान-शाहरुख को देते टक्कर

वह शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे युवा सितारों के लिए एक ऑल्टरनेटिव बन गए, जिन्हें रोमांटिक लीड के रूप में कंसीडर किया जाता था।

5/8

हुई ये बड़ी गलती

अपने करियर के पीक पर पृथ्वी ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिससे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उन्हें एक प्रोडक्शन हाउस के अलावा फिल्म करने से मना कर दिया गया था जिस वजह से उनके हाथ से डर, दीवाना जैसी फिल्में निकल गईं। वहीं दीवाना से ही शाहरुख की फिल्मों में एंट्री हुई।

6/8

गलती का हुआ एहसास

झकास बॉलीवुड से बात करते हुए पृथ्वी ने बताया था कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया था जिससे बाहर आना मुश्किल था। उन्होंने मेरा पूरा पीक समय बांध दिया। हालांकि मैं गायब नहीं हुआ। मैं फैंस के दिलों में रहा। मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बाकी फिल्में नहीं कर पाया।

7/8

बी और सी ग्रेड फिल्मों में किया काम

1994 में फिर पृथ्वी टीवी में शिफ्ट हो गए और सपोर्टिंग रोल में नजर आने लगे। इतना ही नहीं वह फिर बी और सी ग्रेड फिल्में भी करने लगे।

8/8

इस फिल्म में लास्ट आए नजर

पृथ्वी लास्ट साल 2024 में फिल्म धाक में नजर आए थे। इस फिल्म में उनका कैमियो था।