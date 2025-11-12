शाहरुख खान-सलमान को पॉपुलैरिटी में इस एक्टर ने दी थी मात, लेकिन ऐसा हो गया था करियर बर्बाद

बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स आए हैं जिन्होंने जब फिल्मों में एंट्री ली तो सबका दिल जीत लिया, लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्री और फिल्मों से गायब हो गए। आज हम आपको ऐसे ही एक एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो रातों-रात सुपरस्टार बन गए थे। इतना ही नहीं उन्हें तो शाहरुख खान, सलमान खान तक का टफ कॉम्पटीशन बोला जाता था।