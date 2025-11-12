शाहरुख खान-सलमान को पॉपुलैरिटी में इस एक्टर ने दी थी मात, लेकिन ऐसा हो गया था करियर बर्बाद

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनशाहरुख खान-सलमान को पॉपुलैरिटी में इस एक्टर ने दी थी मात, लेकिन ऐसा हो गया था करियर बर्बाद

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसने कभी पॉपुलैरिटी में शाहरुख खान और सलमान खान को टफ कॉम्पटीशन दिया था, लेकिन फिर अचानक हो गए फिल्मों से दूर।

Sushmeeta SemwalWed, 12 Nov 2025 12:13 PM
1/8

बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स आए हैं जिन्होंने जब फिल्मों में एंट्री ली तो सबका दिल जीत लिया, लेकिन फिर अचानक इंडस्ट्री और फिल्मों से गायब हो गए। आज हम आपको ऐसे ही एक एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो रातों-रात सुपरस्टार बन गए थे। इतना ही नहीं उन्हें तो शाहरुख खान, सलमान खान तक का टफ कॉम्पटीशन बोला जाता था।

2/8

राहुल रॉय

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं राहुल रॉय। राहुल ने साल 1990 में फिल्म आशिकी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म से राहुल घर-घर फेमस हो गए थे। फिल्म भी सुपरहिट थी।

3/8

शाहरुख-सलमान से था टफ कॉम्पटीशन

राहुल की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान तक को पछाड़ दिया था।

4/8

11 दिन में साइन की 47 फिल्में

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने 11 दिन में 47 फिल्में साइन की थी।

5/8

ज्यादा लंबा नहीं चला राहुल का स्टारडम

हालांकि राहुल का स्टारडम ज्यादा लंबा नहीं चला। उन्होंने एक के बाद एक 20 फिल्में फ्लॉप दी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। हालांकि साल 2006 में उन्होंने फिर वापसी की, लेकिन वो लाइमलाइट नहीं मिली।

6/8

बिग बॉस जीता

राहुल ने फिर साल 2006 में बिग बॉस में भी परफॉर्म किया था। इतना ही नहीं वह शो के विनर भी थे।

7/8

सलमान खान ने की थी मदद

2020 में राहुल को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वह डेढ़ महीने तक अस्पताल में भर्ती थे। उस वक्त खर्चा इतना ज्यादा हो गया था कि तब सलमान खान ने उनकी मदद की और उनके बिल की सारी पेमेंट की।

8/8

राहुल ने फिर की वापसी

ठीक होने के बाद राहुल ने फिर साल 2023 में फिल्मों में वापसी की। वह लास्ट फिल्म आगरा में नजर आए थे जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल था।

