This Actor Once Beat Amitabh Bachchan In Popularity Charged 1 Lakh Per Day इस सुपरस्टार ने पॉपुलैरिटी में छोड़ दिया था अमिताभ बच्चन को पीछे, हर दिन के लेते थे 1 लाख रुपये
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनइस सुपरस्टार ने पॉपुलैरिटी में छोड़ दिया था अमिताभ बच्चन को पीछे, हर दिन के लेते थे 1 लाख रुपये

इस सुपरस्टार ने पॉपुलैरिटी में छोड़ दिया था अमिताभ बच्चन को पीछे, हर दिन के लेते थे 1 लाख रुपये

अमिताभ बच्चन वैसे तो बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन एक ऐसे एक्टर भी थे जिन्होंने एक वक्त पर पॉपुलैरिटी के मामले में बिग बी तक को पछाड़ दिया था। आइए जानते हैं कौन हैं वो।

Sushmeeta SemwalSat, 13 Sep 2025 04:36 PM
1/8

अमिताभ बच्चन

हिंदी सिनेमा में कई स्टार्स बने हैं, लेकिन बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टार है जिन्होंने बिग बी को भी पीछे छोड़ दिया था सक्सेसफुल एक्टर बनने में।

2/8

अमिताभ और मिथुन चक्रवर्ती

जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं वो हैं मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, एक समय ऐसा आया जब मिथुन ने बिग बी को पॉपुलैरिटी में पछाड़ दिया था।

3/8

मिथुन की हर फिल्म 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी थी

एक बार विषेक चौहान जो बिहार के आइकॉनिक रूपबनी सिनेमा के ओनर थे, उन्होंने बताया था कि कैसे मिथुन से फिल्म का बिजनेस काफी अच्छा हो गया था। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने हर महीने मुझे 2 फिल्म थी। मिथुन की हर फिल्म 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ होती थी।

4/8

मिथुन सिंगल स्क्रीन के स्टार

उन्होंने आगे कहा था, 'मिथुन ने सिंगल स्क्रीन को संभाला हुआ था जब बॉलीवुड धीरे-धीरे अपनी एलाइटलिस्ट दौर में निकल गया था।'

5/8

लोग बिग बी से ऊपर रखते थे

उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार लोग उन्हें अमिताभ बच्चन से ऊपर रखते थे। मिथुन इतने बड़े हो गए थे और उन्होंने इतनी हिट दी थी, तो उन्होंने वो स्टारडम भी देखी है।

6/8

ऊटी में होती थी शूटिंग

मिथुन को सिर्फ उनका स्टारडम ही नहीं, बल्कि उनकी फिल्मों से जुड़ा बिजनेस मॉडल भी दूसरों से अलग करता था। उनकी कई फिल्मों की शूटिंग ऊटी में होती थी वो भी टाइट बजट में।

7/8

1 दिन के 1 लाख रुपये लेते थे मिथुन

चौहान ने यह भी बताया कि मिथुन 1 दिन के 1 लाख रुपये लेते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शूटिंग ऊटी में हो जहां क्रू मोनार्च होटल में रहता था जो मिथुन का ही था। इस स्ट्रैटेजी से फिल्म का कॉस्ट कम हो जाता था और छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन भी फिल्म खूब लगती थी।

8/8

मिथुन की फिल्म

मिथुन की फिल्मों के बारे में बता दें कि वह हाल ही में फिल्म द बंगाल फाइल्स में नजर आए हैं जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था।

Amitabh Bachchan Mithun Chakraborty