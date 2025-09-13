इस सुपरस्टार ने पॉपुलैरिटी में छोड़ दिया था अमिताभ बच्चन को पीछे, हर दिन के लेते थे 1 लाख रुपये

1 दिन के 1 लाख रुपये लेते थे मिथुन

चौहान ने यह भी बताया कि मिथुन 1 दिन के 1 लाख रुपये लेते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शूटिंग ऊटी में हो जहां क्रू मोनार्च होटल में रहता था जो मिथुन का ही था। इस स्ट्रैटेजी से फिल्म का कॉस्ट कम हो जाता था और छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन भी फिल्म खूब लगती थी।