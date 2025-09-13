इस सुपरस्टार ने पॉपुलैरिटी में छोड़ दिया था अमिताभ बच्चन को पीछे, हर दिन के लेते थे 1 लाख रुपये

हिंदी सिनेमा में कई स्टार्स बने हैं, लेकिन बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्टार है जिन्होंने बिग बी को भी पीछे छोड़ दिया था सक्सेसफुल एक्टर बनने में।
जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं वो हैं मिथुन चक्रवर्ती। जी हां, एक समय ऐसा आया जब मिथुन ने बिग बी को पॉपुलैरिटी में पछाड़ दिया था।
एक बार विषेक चौहान जो बिहार के आइकॉनिक रूपबनी सिनेमा के ओनर थे, उन्होंने बताया था कि कैसे मिथुन से फिल्म का बिजनेस काफी अच्छा हो गया था। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने हर महीने मुझे 2 फिल्म थी। मिथुन की हर फिल्म 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ होती थी।
उन्होंने आगे कहा था, 'मिथुन ने सिंगल स्क्रीन को संभाला हुआ था जब बॉलीवुड धीरे-धीरे अपनी एलाइटलिस्ट दौर में निकल गया था।'
उन्होंने यह भी कहा था कि कई बार लोग उन्हें अमिताभ बच्चन से ऊपर रखते थे। मिथुन इतने बड़े हो गए थे और उन्होंने इतनी हिट दी थी, तो उन्होंने वो स्टारडम भी देखी है।
मिथुन को सिर्फ उनका स्टारडम ही नहीं, बल्कि उनकी फिल्मों से जुड़ा बिजनेस मॉडल भी दूसरों से अलग करता था। उनकी कई फिल्मों की शूटिंग ऊटी में होती थी वो भी टाइट बजट में।
चौहान ने यह भी बताया कि मिथुन 1 दिन के 1 लाख रुपये लेते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शूटिंग ऊटी में हो जहां क्रू मोनार्च होटल में रहता था जो मिथुन का ही था। इस स्ट्रैटेजी से फिल्म का कॉस्ट कम हो जाता था और छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन भी फिल्म खूब लगती थी।
मिथुन की फिल्मों के बारे में बता दें कि वह हाल ही में फिल्म द बंगाल फाइल्स में नजर आए हैं जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था।