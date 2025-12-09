2 फिल्मों के बाद इस एक्टर ने छोड़ी इंडस्ट्री, फ्लॉप होने पर भी आमिर खान से ज्यादा नेटवर्थ

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजन2 फिल्मों के बाद इस एक्टर ने छोड़ी इंडस्ट्री, फ्लॉप होने पर भी आमिर खान से ज्यादा नेटवर्थ

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो पॉपुलर प्रोड्यूसर के बेटे होने के बावजूद फिल्मों में चले नहीं और 2 फिल्मों के बाद ही मूवी इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

Sushmeeta SemwalDec 09, 2025 03:09 pm IST
1/8

बॉलीवुड एक्टर

कुछ एक्टर्स को काफी सक्सेस एंजॉय करने को मिलती है तो कुछ का करियर चलता नहीं है। अब हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसने 2 ही फिल्में की और फिर गायब हो गया। इतना ही नहीं फिल्मों से दूर रहकर भी उसकी नेट वर्थ 2164 करोड़ है।

2/8

इस दौरान ली फिल्मों में एंट्री

दरअसल, 2010-2015 के दौरान जब रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स ने डेब्यू किया तब गिरीश कुमार ने भी फिल्मों में एंट्री ली।

3/8

पहली फिल्म नहीं चली

गिरिश पहली फिल्म थी रमैया वस्तावैया। फिल्म कुछ खास चली नहीं जबकि इसमें उनके साथ श्रुति हासन लीड रोल में थीं।

4/8

फिल्मों से बनाई दूरी

गिरिश की दूसरी फिल्म थी लवशुदा और यह भी चली नहीं। इसके बाद गिरिश ने फिल्मों से दूरी बना ली और फिर वापसी नहीं की।

5/8

पिता के बिजनेस से जुड़े

गिरिश जो कि फेमस प्रोड्यूसर कुमार एस तौरानी के बेटे हैं और रमेश तौरानी के भतीजे, उन्होंने फिर पिता के बिजनेस टिप्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया।

6/8

अब क्या करते हैं गिरिश

गिरिश अब वहां चीफ ऑप्रेटिंग ऑफिसर हैं और अब उनकी करोड़ों की नेटवर्थ है।

7/8

कितनी है नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिप्स इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जून 2025 में 8533.4 करोड़ है। वहीं गिरिश की पर्सनल नेटवर्थ 2164 करोड़ है।

8/8

रणबीर-आमिर से ज्यादा नेटवर्थ

गिरिश की नेटवर्थ आमिर खान और रणबीर कपूर से भी ज्यादा है जो कि फिलहाल सक्सेसफुल और पॉपुलर एक्टर हैं।