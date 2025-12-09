2 फिल्मों के बाद इस एक्टर ने छोड़ी इंडस्ट्री, फ्लॉप होने पर भी आमिर खान से ज्यादा नेटवर्थ

बॉलीवुड एक्टर

कुछ एक्टर्स को काफी सक्सेस एंजॉय करने को मिलती है तो कुछ का करियर चलता नहीं है। अब हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसने 2 ही फिल्में की और फिर गायब हो गया। इतना ही नहीं फिल्मों से दूर रहकर भी उसकी नेट वर्थ 2164 करोड़ है।