अमिताभ बच्चन ने खोजा था इस एक्टर को, एक्टिंग के सब थे फैन; एक एक्सीडेंट ने बर्बाद कर दी थी जिंदगी

कैसे शुरू हुआ करियर

जब अमिताभ बच्चन ने अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए नए टैलेंट की खोजबीन शुरू की तो उन्होंने एक्टिंग के लिए ट्राय किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का डेब्यू 1996 में आई तेरे मेर सपने से की। इसे अमिताभ बच्चन के एबीसीएल ने प्रॉड्यूस किया था और फिल्म काफी हिट रही।