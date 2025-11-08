Hindustan Hindi News
अमिताभ बच्चन ने खोजा था इस एक्टर को, एक्टिंग के सब थे फैन; एक एक्सीडेंट ने बर्बाद कर दी थी जिंदगी

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। एक समय में वह अपने लुक्स से कई एक्टर्स को टक्कर देते थे।

Sushmeeta SemwalSat, 8 Nov 2025 10:45 PM
बॉलीवुड एक्टर

बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्टर आए हैं। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म में काम किया था। हालांकि एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी।

चंद्रचूर सिंह

हम जिन एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं चंद्रचूर सिंह। चंद्रचूर ने कभी भी फिल्म स्टार बनने की नहीं सोची थी। वह आईएएस अफसर बनने के लिए यूपीएससी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

कैसे शुरू हुआ करियर

जब अमिताभ बच्चन ने अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए नए टैलेंट की खोजबीन शुरू की तो उन्होंने एक्टिंग के लिए ट्राय किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का डेब्यू 1996 में आई तेरे मेर सपने से की। इसे अमिताभ बच्चन के एबीसीएल ने प्रॉड्यूस किया था और फिल्म काफी हिट रही।

चंद्रचूर की फिल्में

इसके बाद चंद्रचूर ने कई और हिट फिल्में दीं। माचिस, जोश, दिल क्या करे, क्या कहना, दाग- द फायर समेत कई फिल्मों में उनके रोल को काफी तारीफ मिली। उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का भविष्य भी माना जाने लगा।

ऐश्वर्या संग जोश फिल्म&nbsp;

साल 2000 में उन्होंने ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान के साथ जोश फिल्म में काम किया जिसमें ऐश्वर्या संग उनका रोमांटिक पेयर था।

हुआ बड़ा हादसा

जब वह बड़े पर्दे पर छा रहे थे, तभी गोवा में वॉटर स्कीइंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वह फिसल गए और कंधे पर चोट लग गई। शूटिंग के समय उन्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ता।

कई ऑफर गए हाथ से

उन्होंने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में यह बात बताई थी कि इस चोट की वजह से उन्होंने कई अवसर गंवा दिए।

चंद्रचूर की फिल्में

एक्टर लास्ट इसी साल रिलीज हुई फिल्म बयां में नजर आए। फिलहाल उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

