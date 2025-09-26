इस एक्टर की पहली फिल्म ने किया था ऐसा धमाल, सनी देओल, गोविंदा को छोड़ दिया था पीछे

बाद में हुआ गलती का एहसास

आमिर ने यह भी कहा था कि उस वक्त एक्टर्स 30-50 फिल्मों में साथ में काम करते। शुरू में सिर्फ अनिल कपूर ने कुछ ही फिल्में की थी 33 फिल्मों के साथ। उन्हें देखते हुए मैंने 9-10 फिल्में साइन की एक बार में। जब मैंने शूटिंग शुरू की तब एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की है। मैं एक दिन में 3 शिफ्ट करता। मैं खुश नहीं था और घर जाकर रोता था।