इस एक्टर की पहली फिल्म ने किया था ऐसा धमाल, सनी देओल, गोविंदा को छोड़ दिया था पीछे

आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसको पहली फिल्म की रिलीज के बपाद 400 फिल्मों के ऑफर मिले थे। आज वह बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं।

Sushmeeta SemwalFri, 26 Sep 2025 03:54 PM
बॉलीवुड एक्टर

आज हम आपको ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी पहली ही फिल्म से मचाया था ऐसा धमाल कि आज भी हैं वह हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। इन्होंने अपनी पहली फिल्म से सनी देओल, गोविंदा, राजेश खन्ना और जितेंद्र तक को पछाड़ दिया था।

आमिर खान

जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं आमिर खान। आमिर ने फिल्म कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में आमिर के साथ जूही चावला लीड रोल में थीं।

300-400 फिल्मों के ऑफर

आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने सिर्फ मंसूर खान और नसीर हुस्सैन के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया था। लेकिन जैसे ही मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, मुझे कई ऑफर्स मिले थे। सच बताऊं तो मुझे 300-400 फिल्मों के ऑफर मिले थे। प्रोड्यूसर्स कई जगह मुझसे मिलने आते थे।

एहसास नहीं था जिम्मेदारी का

आमिर ने फिर कहा था कि क्योंकि मैं न्यूकमर था इसलिए मुझे एहसास नहीं था कि हर फिल्म को साइन करना बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे आइडिया नहीं था।

बाद में हुआ गलती का एहसास

आमिर ने यह भी कहा था कि उस वक्त एक्टर्स 30-50 फिल्मों में साथ में काम करते। शुरू में सिर्फ अनिल कपूर ने कुछ ही फिल्में की थी 33 फिल्मों के साथ। उन्हें देखते हुए मैंने 9-10 फिल्में साइन की एक बार में। जब मैंने शूटिंग शुरू की तब एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की है। मैं एक दिन में 3 शिफ्ट करता। मैं खुश नहीं था और घर जाकर रोता था।

बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड

कयामत से कयामत तक को 1988 में बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

किस सीन देने से किया मना

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जूही ने आमिर के साथ एक किसिंग सीन देने से मना कर दिया था। हालांकि काफी समझाने के बाद जूही मान गईं।

आईएमडीबी रेटिंग

कयामत से कयामत तक की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है।

