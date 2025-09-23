This Actor Face Got Burnt In Fire His Skin Started Peeling Off Underwent 74 Surgeries इस स्टार का आग हादसे में जल गया था चेहरा, पिघलने लगी थी स्किन, डॉक्टर्स ने छोड़ दी थी उम्मीद, फिर...
इस स्टार का आग हादसे में जल गया था चेहरा, पिघलने लगी थी स्किन, डॉक्टर्स ने छोड़ दी थी उम्मीद, फिर...

आज हम आपको उस एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनका उनकी फिल्म के सेट पर ही हादसा हो गया था। उनके सेट पर आग लग गई थी और इसमें वह खुद भी बुरी तरह जल गए थे।

Sushmeeta SemwalTue, 23 Sep 2025 03:47 PM
फिल्मों में काम करते हुए कई बार हादसे हो जाते हैं जो बड़े विवाद हो जाते हैं। कई बार एक्टर्स को इससे काफी नुकसान हो जाता है। इतना ही नहीं एक एक्टर आग में फंस गया था और ना सिर्फ उस सेट पर कई जान गई बल्कि लीड एक्टर का चेहरा बहुत जल गया था।

दरअसल, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं संजय खान और यह हादसा हुआ था फिल्म टीपू सुल्तान के सेट पर। संजय का आग में जलकर ऐसा हाल हो गया था कि उनकी 74 सर्जरी हुई थी।

संजय के बेटे जायद ने एक इंटरव्यू में हादसे के बारे में बताते हुए कहा था, मैं उस समय 11 साल का था।

सिद्धार्थ कनन के शो में जायद खान ने बताया था कि कब क्या हुआ था। 1 महीने बाद वे मुझे अस्पताल लेकर गए थे और पापा को देखकर मैं परेशान हो गया था।

जायद ने कहा था, 'मैं जैसे ही आईसीयू में गया तो वहां 2 बेड थे जिसमें जो बहुत ज्यादा जले हुए थे वो थे। मैं पहले बेड के पास से गया और जैसे ही दूसरे बेड की तरफ गया तो मुझे पीछे से आवाज आई। मैंने देखा और हैरान रह गया, मुझे लगा ये मेरे पापा नहीं हो सकते।'

जायद ने आगे कहा था, 'मैंने देखा कि वह इतना बुरा जले थे कि उनकी स्किन पिघल रही थी और बेडशीट पर गिर रही थी। आज तक वह अपना चेहरा नहीं देख पाते शीशे में।'

संजय ने फिर उस वक्त जायद से उनसे कहा कि क्या तुम डर गए हो? लेकिन जायद ने कुछ नहीं कहा।

संजय की फिर 74 सर्जरी हुई और इसके बाद एक्टर ने फिल्म पूरी की।