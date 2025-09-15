इस एक्टर ने तोड़ा था राजकुमार का घमंड, गुस्से में पकड़ ली थी कॉलर, इस विलेन ने कही थी पंजा लड़ाने की बात

पकड़ ली कॉलर

इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार किसी दूसरी दिशा में देखकर डायलॉग बोल रहे थे। सुनील दत्त को एक्टर का ये रवैया पसंद नहीं आया और उन्होंने राजकुमार का कॉलर पकड़कर कहा मेरी तरफ मुंह करके बात करो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुनील दत्त ऐसा बर्ताव कर सकते हैं।