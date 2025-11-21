अमिताभ बच्चन के ऑनस्क्रीन भाई ने रिजेक्ट कर दिया था नेशनल अवॉर्ड, वजह जान हो जाएंगे हैरान

बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ के कई ऐसे किस्से होते हैं जो सालों तक फैंस को याद रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनके एक फैसले ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था।
दरअसल, शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर लीड मैन की ही थी धर्मपुत्र से। फिल्म में धार्मिक कट्टरता और विभाजन के दर्द को दिखाया गया थाऔर कपूर ने एक संघर्षशील युवक का किरदार निभाया है, जो अपनी असली पहचान से अनजान है।
यह काफी चैलेंजिग रोल था और शशि कपूर इसके बाद डिप्रेशन में भी आ गए थे। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस सबको इतनी पसंद आई कि उन्हें बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड के चुना गया था।
किसी भी एक्टर के लिए करियर के शुरुआत में इतना बड़ा अवॉर्ड मिलना सपने जैसा होता है। लेकिन शशि कपूर ने कुछ अलग किया। शशि ने इस अवॉर्ड के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी परफॉर्मेंस इसके लायक नहीं थी।
एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे नेशनल अवॉर्ड के लिए चुना गया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि मुझे लगा मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी।
शशि काफी अलग एक्टर हैं। जहां बाकी एक्टर्स अवॉर्ड और फेम के पीछे भागते हैं वहीं शशि ने कभी स्टारडम अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
शशि लास्ट फिल्म घर बाजार में नजर आए थे जिसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस था।
शशि कपूर ने 1958 में जेनिफर से शादी की थी। शशि उनसे काफी प्यार करते थे, जेनिफर के निधन के बाद वह टूट गए थे।