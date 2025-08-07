1980 में 'कुर्बानी' के सामने डूब गई थी ऋषि कपूर की ये कल्ट क्लासिक फिल्म, कमाए थे सिर्फ 4 करोड़

एक हफ्ते बाद रिलीज हुई थी ‘कुर्बानी’

'कर्ज' जिस दिन रिलीज हुई थी, उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 20 जून, 1980 को 'कुर्बानी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा फिरोज खान और जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और कादर खान जैसे कलाकार अहम किरदार में थे।