1980 में 'कुर्बानी' के सामने डूब गई थी ऋषि कपूर की ये कल्ट क्लासिक फिल्म, कमाए थे सिर्फ 4 करोड़

साल 1980 में दो सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई थीं। इनमें से एक फिल्म थी विनोद खन्ना की ‘कुर्बानी’ थी और दूसरी ऋषि कपूर की एक ये कल्ट क्लासिक मूवी।

Priti KushwahaThu, 7 Aug 2025 02:35 PM
1980 में 'कुर्बानी' के सामने डूब गई थी ऋषि कपूर की ये कल्ट क्लासिक फिल्म

बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि एक साथ कई फिल्में रिलीज होती हैं। साल 1980 में भी ऐसा ही हुआ था। इस साल दो सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई थीं। इनमें से एक फिल्म थी विनोद खन्ना की 'कुर्बानी'।

पुनर्जन्म पर बनी 'कर्ज'

विनोद खन्ना की 'कुर्बानी' ने बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की एक बिग बजट फिल्म को डुबो दिया था। ऋषि की ये फिल्म थी 'कर्ज'। ये फिल्म पुनर्जन्म पर बनी थी।

सुभाष घई ने किया था डायरेक्ट

'कर्ज' 11 जून 1980 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें जिसमें ऋषि कपूर के अलावा टीना मुनीम, सिमी गरेवाल और प्राण जैसे कलाकार लीड रोल में थे।

एक हफ्ते बाद रिलीज हुई थी ‘कुर्बानी’

'कर्ज' जिस दिन  रिलीज हुई थी, उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 20 जून, 1980 को 'कुर्बानी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा फिरोज खान और जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और कादर खान जैसे कलाकार अहम किरदार में थे।

इतना था फिल्म का बजट और कलेक्शन

'कुर्बानी' रिलीज होने का सबसे ज्यादा नुकसान 'कर्ज' को उठाना पड़ा था। बता दें कि 'कुर्बानी' का कुल बजट 2.5 करोड़ रुपये था और फिल्म ने 25.8 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

जानें 'कर्ज' का कलेक्शन

फिल्म  'कर्ज' का बजट लगभग डेढ़ करोड़ रुपये था। वहीं, इसने लगभग 4 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को भले ही पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाए।

पुनर्जन्‍म एंगल पर बनी कई फिल्में

आपको बता दें कि 'कर्ज' रिलीज के बाद इस पुनर्जन्‍म एंगल पर कई धड़ाधड़ फिल्में बनने लगी थीं। इस फिल्म का रीमेक दूसरी भाषाओं में बनाया गया था।

हिमेश रेशमिया ने भी बनाई थी 'कर्ज'

साल 2008 में हिमेश रेशमिया ने 'कर्ज' नाम से ही इस फिल्म का रीमेक बनाया था, जिसमें उर्मिला मातोंडकर भी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।

