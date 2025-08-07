1980 में 'कुर्बानी' के सामने डूब गई थी ऋषि कपूर की ये कल्ट क्लासिक फिल्म, कमाए थे सिर्फ 4 करोड़

बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि एक साथ कई फिल्में रिलीज होती हैं। साल 1980 में भी ऐसा ही हुआ था। इस साल दो सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हुई थीं। इनमें से एक फिल्म थी विनोद खन्ना की 'कुर्बानी'।
विनोद खन्ना की 'कुर्बानी' ने बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की एक बिग बजट फिल्म को डुबो दिया था। ऋषि की ये फिल्म थी 'कर्ज'। ये फिल्म पुनर्जन्म पर बनी थी।
'कर्ज' 11 जून 1980 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें जिसमें ऋषि कपूर के अलावा टीना मुनीम, सिमी गरेवाल और प्राण जैसे कलाकार लीड रोल में थे।
'कर्ज' जिस दिन रिलीज हुई थी, उसके ठीक एक हफ्ते बाद यानी 20 जून, 1980 को 'कुर्बानी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा फिरोज खान और जीनत अमान, अमजद खान, अमरीश पुरी और कादर खान जैसे कलाकार अहम किरदार में थे।
'कुर्बानी' रिलीज होने का सबसे ज्यादा नुकसान 'कर्ज' को उठाना पड़ा था। बता दें कि 'कुर्बानी' का कुल बजट 2.5 करोड़ रुपये था और फिल्म ने 25.8 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
फिल्म 'कर्ज' का बजट लगभग डेढ़ करोड़ रुपये था। वहीं, इसने लगभग 4 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की कहानी दर्शकों को भले ही पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाए।
आपको बता दें कि 'कर्ज' रिलीज के बाद इस पुनर्जन्म एंगल पर कई धड़ाधड़ फिल्में बनने लगी थीं। इस फिल्म का रीमेक दूसरी भाषाओं में बनाया गया था।
साल 2008 में हिमेश रेशमिया ने 'कर्ज' नाम से ही इस फिल्म का रीमेक बनाया था, जिसमें उर्मिला मातोंडकर भी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।