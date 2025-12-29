2026 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी ये 2 हीरो हीरो वाली फिल्में, रणबीर-विकी के अलावा ये जोड़ी करेगी धमाका

बॉर्डर 2

2026 की शुरुआत में ही सनी देओल की बॉर्डर 2 आ रही है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे नजर आने वाले हैं। चार हीरो की इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस इंतजार में बैठी है। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है।