2026 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी ये 2 हीरो हीरो वाली फिल्में, रणबीर-विकी के अलावा ये जोड़ी करेगी धमाका

Hindi Newsफोटोमनोरंजन2026 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी ये 2 हीरो हीरो वाली फिल्में, रणबीर-विकी के अलावा ये जोड़ी करेगी धमाका

साल 2026 में शानदार फिल्मों का धमाका होने वाला है। आने वालो फिल्मों में एक्टर्स एक नहीं बल्कि दो और उससे अधिक हीरो एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। किसी के बीच ब्रोमांस दिखेगा तो कोई होगा एक दूसरे का दुश्मन। इंडस्ट्री के इन शानदार एक्टर्स को साथ देखने में मजा आने वाला है।

Usha ShrivasDec 29, 2025 11:07 pm IST
1/8

साल 2026 में आने वाली हैं दो हीरो वाली ये जबरदस्त फिल्में-

2/8

बॉर्डर 2

2026 की शुरुआत में ही सनी देओल की बॉर्डर 2 आ रही है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे नजर आने वाले हैं। चार हीरो की इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस इंतजार में बैठी है। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है।

3/8

ओ रोमियो

विशाल भरद्वाज के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ओ रोमियो में शाहिद कपूर और नाना पाटेकर स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। दोनों अलग समय के एक्टर्स हैं, लेकिन इन्हें स्क्रीन पर साथ देखने में मजा आएगा। फिल्म में तृप्ति डिमरी हीरोइन होंगी।

4/8

धमाल 4

अजय देवगन की फिल्म धमाल आ रही है और फिल्म की कास्ट और भी बड़ा धमाका है। इस फिल्म में अजय के साथ अरशद वारसी और रितेश देशमुख जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। ये तिकड़ी पहले भी नजर आई है। अब धमाल 4 से धमाका होगा।

5/8

हेरा फेरी 3

हेरा फेरी की कास्ट हमेशा से क्लासिक रही है। आने वाले नए साल में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी एक साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। फिल्म का इंतजार हो रहा है।

6/8

लव एंड वॉर

रणबीर कपूर और विकी कौशल की फिल्म लव एंड वॉर भी आ रही है। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली बना रहे हैं। और आलिया भट्ट लीड हीरोइन होंगी। फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है फिल्म अगस्त में दस्तक देगी।

7/8

रामायण

रामायण में रणबीर कपूर राम के किरदार में दिखने वाले हैं और यश होंगे रावन। इंडस्ट्री के ओएँ दो सुपरस्टार को साथ देखने का इंतजार हो रहा है। फिल्म नवंबर 2026 में रिलीज होगी।

8/8

किंग

शाहरुख खान फिल्म किंग में अभिषेक बच्चन, बॉबी देओल जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। इसके अलावा फिल्म की कास्ट लंबी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 2026 के आखिर में रिलीज होगी।

