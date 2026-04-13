पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही हैं ये 6 इंडियन फिल्में, नंबर- 1 पर जगह बनाकर इस सस्पेंस थ्रिलर ने चटाई 'धुरंधर' को धूल

मर्दानी

लिस्ट में 8वें नंबर पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 है। फिल्म 5 हफ्तों से पाकिस्तान में टॉप 10 में ट्रेंड aरानी मुखर्जी की मर्दानी प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा जिशु सेनगुप्ता, ताहिर राज भसीन और सानंद वर्मा सहायक भूमिकाओं में हैं। रही है।