पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही हैं ये 6 इंडियन फिल्में, नंबर- 1 पर जगह बनाकर इस सस्पेंस थ्रिलर ने चटाई 'धुरंधर' को धूल

पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्मों और सीरीज के उतने ही दीवाने हैं, जितने की भारतीय। आज हम आपको पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप 6 इंडियन मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर 'धुरंधर' नहीं, बल्कि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 लिस्ट...
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर रानी मुखर्जी की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रानी मुखर्जी को फिर से शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में काफी पसंद किया जा रहा है।
'वध 2' साल 2022 में आई फिल्म 'वध' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों से खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसका निर्देशन भी जसपाल सिंह संधू ने ही किया है। ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 'वध 2' के कास्ट की बात करें संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, अमित के सिंह, शिल्पा शुक्ला, योगिता बिहानी अहम किरदार में हैं।
रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' जहां बड़े पर्दे पर धूम मचा रही है। वहीं, दूसरी तरफ इसका पहला पार्ट 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। आदित्य धर की इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है।
फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के रिलीज का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म में वीर दास, मिथिला पालकर, मोना सिंह जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। ये फिल्म 16 जनवरी, 2026 सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।
मर्दानी 2 साल 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो गोपी पुथरन द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसका निर्माण यशराज फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा ने किया है। 2014 की फिल्म मर्दानी की अगली कड़ी है। इस मूवी में भी रानी मुखर्जी अहम किरदार में हैं।
लिस्ट में 8वें नंबर पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 है। फिल्म 5 हफ्तों से पाकिस्तान में टॉप 10 में ट्रेंड aरानी मुखर्जी की मर्दानी प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा जिशु सेनगुप्ता, ताहिर राज भसीन और सानंद वर्मा सहायक भूमिकाओं में हैं। रही है।