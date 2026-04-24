भारत ही नहीं पाकिस्तान में मचा इस फिल्म का भौकाल, नंबर-1 पर कर रही ट्रेंड, सरहद पार इन 10 फिल्मों को मिल रहा प्यार

वध 2

'वध 2' साल 2022 में आई फिल्म 'वध' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों से खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसका निर्देशन भी जसपाल सिंह संधू ने ही किया है। ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 'वध 2' के कास्ट की बात करें संजय मिश्रा, नीना गुप्ता, कुमुद मिश्रा, अमित के सिंह, शिल्पा शुक्ला, योगिता बिहानी अहम किरदार में हैं। ये फिल्म 8वें पर है।