Netflix पर रिलीज होते ही पाकिस्तान में नंबर-1 बनीं ये फिल्म, सरहद पार ट्रेंड कर रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज

Netflix पर रिलीज होते ही पाकिस्तान में नंबर-1 बनीं ये फिल्म

पाकिस्तानी भी इंडियन फिल्मों और सीरीज के उतने ही दीवाने हैं, जितने की भारतीय। वहां, भी इंडियन फिल्मों को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। यहीं नहीं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ये एक फिल्म पाकिस्तान में नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है। आज हम आपको पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मूवीज और सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी फिल्म नंबर-1 पर है...