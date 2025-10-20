शादी के बाद पहली बार पार्टनर संग दिवाली का जश्न मनाएंगे ये स्टार्स, घर को करेंगे दीयों से रोशन

पूरी दुनिया में दिवाली की धूम मची हुई है। हर कोई रोशनी और प्यार के इस त्योहार को खुशियों से मनाता है। इस बार की दिवाली उन स्टार्स के बेहद खास होने वाली है, जिनकी शादी इसी साल हुई है। शादी के बाद ये स्टार्स पहली बार अपने पार्टनर और ससुराल वालों के साथ अपनी पहली दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन हैं ये स्टार्स
शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने पिछले साल 4 दिसंबर को सात फेरे लिए थे। नागा की दूसरी शादी धूम धमाके साथ हुई थी। अब ये कपल शादी के बाद अपनी पहली दिवाली मनाएगा।
कपूर परिवार के लाडले आदर जैन ने इसी साल की शुरुआत में यानी 21 जनवरी को आदर ने आलेखा आडवाणी संग शादी रचाई। दोनों इस साल कपूर परिवार संग शादी के बाद पहली दिवाली मनाने वाले हैं।
राज बब्बर और स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर ने इसी साल 14 फरवरी को प्रिया बनर्जी ने सात फेरे लिए। इस शादी में प्रतीक ने अपने परिवार वालों को शामिल नहीं किया। ये कपल शादी के बाद पहली बार एक साथ दिवाली मनाएगा।
टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून, 2025 को रॉकी जायसवाल संग कोर्ट मैरिज की है। ये दोनों भी इस साल पहली बार एक साथ दिवाली मनाने वाले हैं।
शो 'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर अविका गौर ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी संग 30 सितंबर को सात फेरे लिए। दोनों शादी के बाद एक साथ दिवाली मनाएंगे।
'बालवीर' शो से फेमस हुए देव जोशी की भी शादी के बाद ये पहली दिवाली होगी। एक्टर ने 25 फरवरी 2025 को नेपाल के लुंबिनी में गर्लफ्रेंड आरती खरेल से शादी की।