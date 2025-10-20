शादी के बाद पहली बार पार्टनर संग दिवाली का जश्न मनाएंगे ये स्टार्स, घर को करेंगे दीयों से रोशन

शादी के बाद पहली बार पार्टनर संग दिवाली का जश्न मनाएंगे ये स्टार्स

पूरी दुनिया में दिवाली की धूम मची हुई है। हर कोई रोशनी और प्यार के इस त्योहार को खुशियों से मनाता है। इस बार की दिवाली उन स्टार्स के बेहद खास होने वाली है, जिनकी शादी इसी साल हुई है। शादी के बाद ये स्टार्स पहली बार अपने पार्टनर और ससुराल वालों के साथ अपनी पहली दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन हैं ये स्टार्स