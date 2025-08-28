These Muslim Bollywood And Tv Stars Celebrated Ganesh Chaturthi Salman Khan Shah Rukh Khan Saif Ali Khan Hina Khan Ganesh Chaturthi: मुस्लिम होकर भी गणेश चतुर्थी मनाते हैं ये सितारे, धूमधाम से करते हैं बप्पा का स्वागत
 इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे भी हैं, जो मुस्लिम होने के बावजूद गणेश चतुर्थी पर हर साल गणपति को अपने घर में विराजमान करते हैं और पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं।

Priti KushwahaThu, 28 Aug 2025 11:20 AM
1/10

मुस्लिम होकर भी बप्पा से प्यार करते हैं ये सितारे

Ganesh Chaturthi 2025: हर साल की तरह इस साल भी हर तरफ  गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। हर कोई अपने घर पर बप्पा का स्वागत कर रहा है। ऐसे में सितारे भी गणेश चतुर्थी को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं, इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे भी हैं, जो मुस्लिम होने के बावजूद गणेश चतुर्थी पर हर साल गणपति को अपने घर में विराजमान करते हैं और पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं...

2/10

सलमान खान

हर साल की तरह इस सलमान खान के घर में धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया गया। इस साल भी सलमान ने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। इस सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने पैरेंट्स भाई, दोनों बहनें और उनका परिवार और उनके दोस्त भी अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं।  

3/10

सैफ अली खान

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर भी हर साल गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं। उनके दोनों बेटे तैमूर और जेह भी पूजा में शामिल होते हैं।

4/10

शाहरुख खान

बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के घर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म को माना जाता है। उनके घर में जिस धूमधाम के साथ ईद मनाई जाती है ठीक वैसे ही हिंदुओं के सभी त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। यही नहीं, वो हर साल अपने घर पर गणपति स्थापित करते हैं।  

5/10

हिना खान

टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने इस साल अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग शादी की है। शादी के बाद अब हिना रॉकी संग गणेश चतुर्थी मनाएंगी। हिना हर साल गणपति बप्पा को पूजती है।

6/10

शहीर शेख

टीवी स्टार शहीर शेख मुस्लिम होते हुए भी हर त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। फिर चाहे वो ईद हो या दिवाली। शहीर हर साल गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं।  

7/10

रुबीना दिलैक

एक्ट्रेस रुबीना दिलैक भी गणेश जी की भक्त हैं। हर साल की तरह इस साल भी रुबीना अपने घर पर बप्पा की मूर्ति लेकर आई हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं।

8/10

सोहा अली खान

सैफ की बहन एक्ट्रेस सोहा अली खान भी गणपति बप्पा की बड़ी भक्त है। सोहा भी अपने घर बप्पा की मूर्ति स्थापित करती हैं।  

9/10

सारा अली खान

सैफ अली खान की लाडली बेटी एक्ट्रेस सारा अली खान अक्सर केदारनाथ और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाती हैं। उनकी भगवान के प्रति भक्ति किसी से छिपी नहीं है। सारा भी हर साल अपने घर गणपति की मूर्ति लेकर आती हैं।

10/10

देवोलीना भट्टाचार्जी

'साथ निभाना साथिया' की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी ने पति शाहनवाज और बेटे जॉय के साथ में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। अलग-अलग धर्म के होने के बावजूद देवोलीना और उनके पति दोनों ही एक-दूसरे के फेस्टिवल और ट्रेडिशन्स को अच्छे से फॉलो करते हैं।

