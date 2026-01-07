बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई इन 10 फिल्मों को IMDb पर मिली जबरदस्त रेटिंग, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी शामिल

फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में अंदाज अपना अपना, तमाशा और लूटेरा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जब आप इनकी IMDb पर मिली रेटिंग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे।
सलमान खान और आमिर खान की 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद जबए फिल्म टीवी पर आई तो कॉमेडी कल्ट क्लासिक बन गई। खास बात ये है कि इस फ्लॉप फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है।
शाहरुख खान की 2004 में आई फिल्म स्वदेस को भी बॉक्स ऑफिस पर बजट निकालने तक की कमाई नहीं हुई थी। लेकिन आज ये फिल्म पसंद की जाती है। IMDb पर इस फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली हुई है।
हॉरर फिल्म तुम्बाड थिएटर में ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। लेकिन कब फिल्म OTT पर आई तो कमाल हो गया। देश की टॉप हॉरर फिल्मों में तुम्बाड का नाम आता है। इस बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई फिल्म को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। दोबारा रिलीज होने पर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी।
रणबीर कपूर के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर भी शामिल थी। रणबीर ने अपनी शुरुआत में ही जबरदस्त काम ऑडियंस के सामने पेश किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि, अब ये एक मास्टरपीस मानी जाती है। रणबीर के करियर की शानदार फिल्मों में से एक। IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है।
इस लिस्ट में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा भी शामिल है। कई लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये एक फ्लॉप फिल्म थी। हालांकि, IMDb पर इस फिल्म को 7.3 की रेटिंग मिली हुई है।
ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म गुजारिश भी इस लिस्ट में शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन IMDb पर फिल्म को 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।
ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य भी उस समय के हिसाब से खास फिल्म मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवा पर आधारित थी जो पहले तो आर्मी सिर्फ नाम के लिए ज्वाइन करता है। लेकिन फिर से अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्षी साल 2015 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। वैसे सुशांत की एक और फिल्म है दिल बेचारा। ये सीधे OTT पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।
रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म लूटेरा ऑडियंस के बीच खूब पसंद की गई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। फिल्म की कहानी एक किताब पर आधारित थी। इस फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।
आमिर खान की पूर्व पत्नी किरन राव ने ने लापता लेडीज नाम की फिल्म बनाई है। फिल्म को तारीफें तो बहुत मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं हुई। लेकिन ये फिल्म OTT पर जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है।