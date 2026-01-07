Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई इन 10 फिल्मों को IMDb पर मिली जबरदस्त रेटिंग, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी शामिल

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई इन 10 फिल्मों को IMDb पर मिली जबरदस्त रेटिंग, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी शामिल

कई ऐसी हिंदी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी नहीं निकाल पाई, लेकिन फिर भी टीवी और OTT पर हिट रहीं हैं। इन फिल्मों ने कमाई नहीं की लेकिन IMDb की रेटिंग में फ्लॉप होकर भी सफल हैं। बॉलीवुड को वो फ्लॉप फिल्म जिन्हें शानदार रेटिंग मिली है।

Usha ShrivasJan 07, 2026 11:46 am IST
1/11

इन फ्लॉप फिल्मों को मिली शानदार रेटिंग

फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में अंदाज अपना अपना, तमाशा और लूटेरा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जब आप इनकी IMDb पर मिली रेटिंग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे।

2/11

अंदाज अपना अपना

सलमान खान और आमिर खान की 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद जबए फिल्म टीवी पर आई तो कॉमेडी कल्ट क्लासिक बन गई। खास बात ये है कि इस फ्लॉप फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है।

3/11

स्वदेस

शाहरुख खान की 2004 में आई फिल्म स्वदेस को भी बॉक्स ऑफिस पर बजट निकालने तक की कमाई नहीं हुई थी। लेकिन आज ये फिल्म पसंद की जाती है। IMDb पर इस फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली हुई है।

4/11

तुम्बाड

हॉरर फिल्म तुम्बाड थिएटर में ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। लेकिन कब फिल्म OTT पर आई तो कमाल हो गया। देश की टॉप हॉरर फिल्मों में तुम्बाड का नाम आता है। इस बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई फिल्म को IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। दोबारा रिलीज होने पर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी।

5/11

रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर

रणबीर कपूर के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर भी शामिल थी। रणबीर ने अपनी शुरुआत में ही जबरदस्त काम ऑडियंस के सामने पेश किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि, अब ये एक मास्टरपीस मानी जाती है। रणबीर के करियर की शानदार फिल्मों में से एक। IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है।

6/11

तमाशा

इस लिस्ट में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा भी शामिल है। कई लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये एक फ्लॉप फिल्म थी। हालांकि, IMDb पर इस फिल्म को 7.3 की रेटिंग मिली हुई है।

7/11

गुजारिश

ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की फिल्म गुजारिश भी इस लिस्ट में शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। लेकिन IMDb पर फिल्म को 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।

8/11

लक्ष्य

ऋतिक रोशन की फिल्म लक्ष्य भी उस समय के हिसाब से खास फिल्म मानी जाती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे युवा पर आधारित थी जो पहले तो आर्मी सिर्फ नाम के लिए ज्वाइन करता है। लेकिन फिर से अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। इस फिल्म को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।

9/11

डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्षी साल 2015 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई इस फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली हुई है। वैसे सुशांत की एक और फिल्म है दिल बेचारा। ये सीधे OTT पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है।

10/11

लूटेरा

रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म लूटेरा ऑडियंस के बीच खूब पसंद की गई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। फिल्म की कहानी एक किताब पर आधारित थी। इस फिल्म को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।

11/11

लापता लेडीज

आमिर खान की पूर्व पत्नी किरन राव ने ने लापता लेडीज नाम की फिल्म बनाई है। फिल्म को तारीफें तो बहुत मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं हुई। लेकिन ये फिल्म OTT पर जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है।

Salman Khan Aamir Khan Ranbir Kapoor Hrithik Roshan Shah Rukh Khan