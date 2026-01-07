बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई इन 10 फिल्मों को IMDb पर मिली जबरदस्त रेटिंग, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी शामिल

रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर

रणबीर कपूर के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर भी शामिल थी। रणबीर ने अपनी शुरुआत में ही जबरदस्त काम ऑडियंस के सामने पेश किया था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि, अब ये एक मास्टरपीस मानी जाती है। रणबीर के करियर की शानदार फिल्मों में से एक। IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है।