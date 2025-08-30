कोई 59 तो कोई 52 की उम्र में अब तक कुंवारे हैं ये सेलेब्स, एक की होने वाली थी करिश्मा कपूर से शादी!

अक्षय खन्ना

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 'छावा' में अक्षय की एक्टिंग देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि 50 साल की उम्र में अक्षय भी कुंवारे हैं। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि अक्षय और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का परिवार चाहता था कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन ऐसा हो न सका।