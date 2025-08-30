कोई 59 तो कोई 52 की उम्र में अब तक कुंवारे हैं ये सेलेब्स, एक की होने वाली थी करिश्मा कपूर से शादी!

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आज भी कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो आज तक कुंवारे हैं। इस लिस्ट में 59 से लेकर 48 साल तक के स्टार्स का नाम शामिल है। आइए ऐसे ही कुछ सेलेब्स पर नजर डालते हैं जो अभी भी अकेले हैं।
लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड के सबसे हैंडसम बैचलर सलमान खान का। सलमान का नाम अब तक कई हसीनाओं संग जुड़ चुका है, लेकिन 59 साल की उम्र में वो आज तक कुंवारे हैं।
कुंवारों की लिस्ट में दूसरा नाम तब्बू का आता है। अपनी दमदार एक्टिंग के चलते लोगों के दिलों पर राज करने वाली तब्बू 53 की हो गई है और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की।
'मोहब्बतें' में नजर आ चुके एक्टर उदय चोपड़ा का फिल्मी करियर ज्याद खास नहीं रहा। उदय भी 52 साल की उम्र में आज तक कुंवारे हैं। फिलहाल उनका शादी का कोई प्लान नहीं है।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। 'छावा' में अक्षय की एक्टिंग देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि 50 साल की उम्र में अक्षय भी कुंवारे हैं। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि अक्षय और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का परिवार चाहता था कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन ऐसा हो न सका।
बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर भी इस लिस्ट में हैं। टीवी क्वीन एकता ने अपने अब तक न जानें कितने शोज और फिल्में बनाई हैं। 50 की उम्र में एकता ने भी शादी नहीं की है।
सुष्मिता सेन के कई अफेयर रहे हैं, लेकिन उनका रिश्ता कभी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। बता दें सुष्मिता सेन की उम्र 49 साल है।
एकता कपूर ही नहीं, बल्कि उनके भाई तुषार कपूर भी 48 साल की उम्र में कुंवारे हैं।