पहले रिश्ते को खोने के बाद इन एक्ट्रेसेस ने नहीं की दूसरी शादी; एक के पति ने किया था सुसाइड

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक रिश्ता खत्म होने के बाद दोबारा शादी नहीं की।
करिश्मा कपूर ने दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर से 2016 में शादी की थी। करिश्मा और संजय का 2016 में निधन हो गया था। दोनों की शादी से 2 बच्चे हैं। तलाक के बाद करिश्मा ने दूसरी शादी नहीं की।
रेखा की पर्सनल लाइफ काफी को लेकर काफी चर्चा में रहती थीं। रेखा ने 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। लेकिन मुकेश का फिर निधन हो गया था। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मुकेश के निधन के बाद रेखा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और ना ही शादी से उनका कोई बच्चा था।
अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी की थी और दोनों के 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम हैं। तलाक के बाद जहां सैफ ने दूसरी शादी की वहीं अमृता ने अकेले दोनों बच्चों की परवरिश की।
मनीषा कोइराला का साल 2012 में तलाक हुआ था सम्राट दहल से। तलाक के बाद मनीषा ने भी दोबारा शादी नहीं की। वह अब सिर्फ करियर और परिवार पर फोकस करती हैं।
महिमा चौधरी का 2013 में तलाक हुआ था बॉबी मुखर्जी से। तलाक के बाद महिमा ने भी फिर शादी नहीं की।
पूजा बेदी का तलाक 2003 में हुआ था। पूजा की बेटी भी हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। वह तबसे सिंगल ही हैं।
टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट जो अब बॉलीवुड सीरीज में भी काम कर रही हैं, उनका 2014 में करण सिंह ग्रोवर से तलाक हो गया था। इसके बाद करण ने तो शादी कर ली बिपाश बसु से, लेकिन जेनिफर ने दोबारा कभी शादी नहीं की।