These Bollywood Actresses Did Not Marry Again After Their First Wedding Ended One Actress Husband Died By Suicide पहले रिश्ते को खोने के बाद इन एक्ट्रेसेस ने नहीं की दूसरी शादी; एक के पति ने किया था सुसाइड
पहले रिश्ते को खोने के बाद इन एक्ट्रेसेस ने नहीं की दूसरी शादी; एक के पति ने किया था सुसाइड

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने तलाक या फिर पति के निधन के बाद दोबारा शादी नहीं की। इनमें से कुछ के बच्चे भी हैं और वे अकेले बच्चों की परवरिश करती हैं।

Sushmeeta SemwalFri, 19 Sep 2025 12:35 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक रिश्ता खत्म होने के बाद दोबारा शादी नहीं की।

करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर ने दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर से 2016 में शादी की थी। करिश्मा और संजय का 2016 में निधन हो गया था। दोनों की शादी से 2 बच्चे हैं। तलाक के बाद करिश्मा ने दूसरी शादी नहीं की।

रेखा

रेखा की पर्सनल लाइफ काफी को लेकर काफी चर्चा में रहती थीं। रेखा ने 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। लेकिन मुकेश का फिर निधन हो गया था। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मुकेश के निधन के बाद रेखा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और ना ही शादी से उनका कोई बच्चा था।

अमृता सिंह

अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी की थी और दोनों के 2 बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम हैं। तलाक के बाद जहां सैफ ने दूसरी शादी की वहीं अमृता ने अकेले दोनों बच्चों की परवरिश की।

मनीषा कोइराला

मनीषा कोइराला का साल 2012 में तलाक हुआ था सम्राट दहल से। तलाक के बाद मनीषा ने भी दोबारा शादी नहीं की। वह अब सिर्फ करियर और परिवार पर फोकस करती हैं।

महिमा चौधरी

महिमा चौधरी का 2013 में तलाक हुआ था बॉबी मुखर्जी से। तलाक के बाद महिमा ने भी फिर शादी नहीं की।

पूजा बेदी

पूजा बेदी का तलाक 2003 में हुआ था। पूजा की बेटी भी हैं, लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। वह तबसे सिंगल ही हैं।

जेनिफर विंगेट

टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट जो अब बॉलीवुड सीरीज में भी काम कर रही हैं, उनका 2014 में करण सिंह ग्रोवर से तलाक हो गया था। इसके बाद करण ने तो शादी कर ली बिपाश बसु से, लेकिन जेनिफर ने दोबारा कभी शादी नहीं की।

