पहले रिश्ते को खोने के बाद इन एक्ट्रेसेस ने नहीं की दूसरी शादी; एक के पति ने किया था सुसाइड

रेखा

रेखा की पर्सनल लाइफ काफी को लेकर काफी चर्चा में रहती थीं। रेखा ने 1990 में मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। लेकिन मुकेश का फिर निधन हो गया था। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मुकेश के निधन के बाद रेखा ने दोबारा कभी शादी नहीं की और ना ही शादी से उनका कोई बच्चा था।