बॉलीवुड के वो स्टार्स जिनका पाकिस्तान में हुआ जन्म, भारत में आने के बाद फिर फिल्मों में मचाया तहलका

सुरेश ओबेरॉय

सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को क्वेटा, तत्कालीन ब्रिटिश राज के बलूचिस्तान प्रांत (वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान) में आनंद सरूप ओबेरॉय और करतार देवी के घर हुआ था। पार्टिशन के बाद उनका परिवार 4 भाइयोंऔर बहनों के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया था और हैदराबाद रहने लगे थे।