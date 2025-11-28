साल 2000 में इन एक्ट्रेसेस ने दी हिट मूवी, ऐश्वर्या-करिश्मा को पछाड़ यह हिरोइन थीं नंबर 1

साल 2000 में कई हिट बॉलीवुड फिल्में आई हैं। कई एक्ट्रेसेस की फिल्में हिट रही हैं तो कुछ की ब्लॉकबस्टर। आज हम बताएं कि किस एक्ट्रेस ने ज्यादा फिल्में हिट दी हैं साल 2000 में।
अमीषा पटेल की फिल्म कहो ना प्यार है साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 78.93 करोड़ की कमाई की थी।
मोहब्बतें फिर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा ऐश्वर्या की जोश, हमारा दिल आपके पास है भी शामिल है।
प्रीति जिंटा की मिशन कश्मीर, हर दिल जो प्यार करेगा, क्या कहना भी हिट थीं।
करिश्मा कपूर की दुल्हन हम ले जाएंगे, फिजा हिट फिल्में थीं।
रानी मुखर्जी की हर दिल जो प्यार करेगा और बादल हिट फिल्म थी।
करीना की साल 2000 में एक ही फिल्म थी रेफ्यूजी जो एवरेज थी।
वहीं तब्बू की हेरा फेरी टॉप 10 में शामिल है।