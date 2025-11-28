Hindustan Hindi News
साल 2000 में इन एक्ट्रेसेस ने दी हिट मूवी, ऐश्वर्या-करिश्मा को पछाड़ यह हिरोइन थीं नंबर 1

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने साल 2000 में हिट फिल्में दीं। एक एक्ट्रेस हैं जिनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में नंबर1 पर थी।

Sushmeeta SemwalFri, 28 Nov 2025 02:07 PM
बॉलीवुड एक्ट्रसेस

साल 2000 में कई हिट बॉलीवुड फिल्में आई हैं। कई एक्ट्रेसेस की फिल्में हिट रही हैं तो कुछ की ब्लॉकबस्टर। आज हम बताएं कि किस एक्ट्रेस ने ज्यादा फिल्में हिट दी हैं साल 2000 में।

अमीषा पटेल

अमीषा पटेल की फिल्म कहो ना प्यार है साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 78.93 करोड़ की कमाई की थी।

ऐश्वर्या राय

मोहब्बतें फिर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा ऐश्वर्या की जोश, हमारा दिल आपके पास है भी शामिल है।

प्रीति जिंटा&nbsp;

प्रीति जिंटा की मिशन कश्मीर, हर दिल जो प्यार करेगा, क्या कहना भी हिट थीं।

करिश्मा कपूर

करिश्मा कपूर की दुल्हन हम ले जाएंगे, फिजा हिट फिल्में थीं।

रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी की हर दिल जो प्यार करेगा और बादल हिट फिल्म थी।

करीना कपूर खान

करीना की साल 2000 में एक ही फिल्म थी रेफ्यूजी जो एवरेज थी।

तब्बू&nbsp;

वहीं तब्बू की हेरा फेरी टॉप 10 में शामिल है।

