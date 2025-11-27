एक ही किरदार में बंध कर रहे गए ये सितारे, एक के नाम तो दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

आलोक नाथ

आलोक नाथ ऐसे एक्टर हैं, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से पहचानते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पिता का रोल किया और इसमें उनका साथ राजश्री प्रोडक्शन ने दिया। इसके बाद तो आलोक नाथ को बाबूजी का टैग ही मिल गया। सोशल मीडिया में लोग उन्हें बाबूजी के नाम से ही पुकारने लगे। आलोक नाथ ने हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, विवाह समेत कई हिट फिल्मों में काम करके फैंस का मन मोह लिया।