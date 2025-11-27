एक ही किरदार में बंध कर रहे गए ये सितारे, एक के नाम तो दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

आज हम आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कई फिल्मों में एक ही किरदार निभाए हैं और उसी से वे जाने जाते हैं।
रीमा लागू ने भी कई फिल्मों में मां के किरदार निभाए हैं। उन्हें मां के किरदार में दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है।
निरुपा रॉय ने भी ज्यादातर फिल्मों में मां के किरदार निभाए हैं। करण अर्जुन फिल्म से उनका डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे काफी हिट था।
आलोक नाथ ऐसे एक्टर हैं, जिन्हें लोग बाबूजी के नाम से पहचानते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में पिता का रोल किया और इसमें उनका साथ राजश्री प्रोडक्शन ने दिया। इसके बाद तो आलोक नाथ को बाबूजी का टैग ही मिल गया। सोशल मीडिया में लोग उन्हें बाबूजी के नाम से ही पुकारने लगे। आलोक नाथ ने हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, विवाह समेत कई हिट फिल्मों में काम करके फैंस का मन मोह लिया।
साल 1928 में जन्में जगदीश राज की गिनती उन चुनिंदा अभिनेताओं में होती है, जिन्होंने इंस्पेक्टर का रोल बहुत अच्छे से निभाया। जगदीश ने 144 फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया। इसकी वजह से उन्हें सबसे अधिक टाइपकास्ट एक्टर होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवॉर्ड भी मिला।
राखी गुलजार ने भी कई फिल्मों में मां का किरदार निभाया है। पहले बतौर लीड एक्ट्रेस काम करती थीं, लेकिन फिर एक उम्र के बाद राखी ने मां के किरदार ही निभाए हैं।
इफ्तेखार ने कई फिल्मों में पुलिस या एसीपी के किरदार निभाए हैं। वह इसी रोल से ज्यादा पॉपुलर थे।
केष्टो मुखर्जी ने मां का आंचल, रखवाला, मां और ममता, लोफर, स्वीकार समेत तमाम फिल्मों में शराबी से जुड़ा हुआ किरदार निभाया। वे अपने समय में काफी हिट रहे। इसके अलावा, 1952 में नागरिक, 1957 में मुसाफिर जैसी फिल्मों में भी केष्टो मुखर्जी ने काम किया।