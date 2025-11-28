कोई था वॉचमैन, कोई किसान तो किसी ने की वेटर की जॉब, आज ये एक्टर्स हैं सुपरस्टार

नवाजुद्दीन

नवाज अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर, द लंचबॉक्स जैसी शानदार फिल्मों में काम करने वाले नवाज ने कम समय में बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली। नैचुरल एक्टिंग से वह दर्शकों के दिलों में उतर गए। उन्होंने दिल्ली में वॉचमैन के तौर पर भी काम किया। नवाज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से पढ़े हैं।