कोई था वॉचमैन, कोई किसान तो किसी ने की वेटर की जॉब, आज ये एक्टर्स हैं सुपरस्टार

आज हम आपको कुछ एक्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। इतना ही नहीं उन्होंने कई तरह की जॉब की हैं जिसमें कोई कुली था तो किसी ने वेटर का काम किया।
हालांकि जब ये एक्टर्स बने तो सभी ने अपने काम से सबको फैन बना दिया। उनमें से कुछ तो सुपरस्टार हैं।
बोमन ईरानी ने मुंबई के ताज होटल में बतौर वेटर और रूम सर्विस स्टाफ काम किया। इसके अलावा, एक्टिंग करियर में आने से पहले उन्होंने अपनी फैमिली का बेकरी बिजनेस भी चलाया। लेकिन जब बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली तो अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया।
जॉनी का बचपन का नाम बद्दरुद्दीन जमालुद्दीन काजी है। उन्होंने मुंबई में चलने वाली बेस्ट की बसों में कंडक्टर के तौर पर काम किया। इसी दौरान फिल्ममेकर गुरु दत्त की उन पर नजर पड़ी। वह उनके कॉमिक टाइमिंग से इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि बाजी फिल्म में रोल दे दिया।
मिथुन ने शुरुआत में वह कुछ समय के लिए नक्सली मूवमेंट से भी जुड़े, लेकिन फिर बाद में खुद को उससे अलग कर लिया। इसके बाद मुंबई आ गए और वहां होटल में क्लीनर के तौर पर काम करने लगे। इसके बाद जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें मौका मिला तो वह छा गए।
नवाज अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर, द लंचबॉक्स जैसी शानदार फिल्मों में काम करने वाले नवाज ने कम समय में बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली। नैचुरल एक्टिंग से वह दर्शकों के दिलों में उतर गए। उन्होंने दिल्ली में वॉचमैन के तौर पर भी काम किया। नवाज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से पढ़े हैं।
रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार हैं, उन्होंने पहले बतौर कुली काम किया था और साथ बस कंडक्टर भी। इतना ही नहीं उन्होंने कारपेंटर वाला काम भी किया है।