इस हफ्ते इन 7 फिल्मों से हिलने वाला है साउथ बॉक्स ऑफिस, आ रही हैं ये शानदार फिल्में, सामंथा, तृषा आएंगी नजर

मां इनती बंगाराम

सामंथा रुथ प्रभु की आने वाली तेलुगू फिल्म है जो जबरदस्त एक्शन और फैमिली ड्रामा से भरी हुई है। इस फिल्म में गुलशन देवैया, गौतमी और मंजूषा नजर आने वाली हैं। फिल्म 15 मई को थिएटर में देखी जा सकती है।