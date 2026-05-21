रामायण के बाद दूरदर्शन के इन टीवी शोज ने लूटी थी टीआरपी, इन 7 में से आपको लगी थी किसकी लत?

आपको याद हैं ये टीवी शोज?

दूरदर्शन के दिनों में टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे अब जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। आजकल वे ओटीटी पर समय काट रहे हैं लेकिन पुराने सीरियल्स की याद उनके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। आप भी 90s किड हैं तो यहां टीआरपी में टॉप रहने वाले सीरियल्स की लिस्ट है। चेक करें आप इनमें से कितने शोज देखते थे?