रामायण के बाद दूरदर्शन के इन टीवी शोज ने लूटी थी टीआरपी, इन 7 में से आपको लगी थी किसकी लत?

दूरदर्शन के दिनों में टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे अब जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। आजकल वे ओटीटी पर समय काट रहे हैं लेकिन पुराने सीरियल्स की याद उनके चेहरे पर मुस्कान ला देती है। आप भी 90s किड हैं तो यहां टीआरपी में टॉप रहने वाले सीरियल्स की लिस्ट है। चेक करें आप इनमें से कितने शोज देखते थे?
मुकेश खन्ना को भारत का पहला देसी सुपरहीरो माना जाता है। यह शो ऐसे दिन आता था जब बच्चों की छुट्टी होती थी। संडे 12 बजे इसका टेलीकास्ट होता था। इसके आते ही बच्चे टीवी से चिपक जाते थे। शो के आखिर में शक्तिमान की छोटी-छोटी मगर मोटी बातें होती थीं।
यह शो रामानंद सागर प्रोडक्शन हाउस का था। यह अरेबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित शो था। बच्चों को इसमें जादुई दुनिया, जिन्न, परियों और चुड़ैलों की कहानियां देखकर मजा आता था।
यह शो 1990 में आता था। इसके होस्ट रेणुका शहाणे और सिद्धार्थ काक थे। इसमें देश की परंपरा, संस्कृति और विरासत के बारे में बताया जाता था। शो के आखिर में क्विज पूछा जाता था। दर्शकों इसमें खूब पोस्टकार्ड और चिट्ठियां भेजते थे।
रामायण और महाभारत खत्म होने के बाद रामानंद सागर का यह शो भी बहुत पॉप्युलर हुआ। इसमें कृष्ण का रोल सर्वदमन डी बनर्जी ने निभाया था। बचपन के रोल अलग-अलग एक्टर्स ने किए थे जिनमें स्वप्निल जोशी भी एक थे।
इस टीवी शो की प्रोड्यूसर जया बच्चन थीं। यह फैमिली कॉमेडी शो था। दीवान परिवार की तीन पीढ़ियों की कहानी थी। इसमें शेखर सुमन, नवीन निश्चल, फरीदा जलाल और सतीश शाह जैसे बेहतरीन एक्टर्स थे।
यह जासूसी शो था। सैम डिसूजा और उनके असिस्टेंट गोपी हर वीक कोई नया केस या मर्डर मिस्ट्री सुलझाते थे।
इस शो के लीड एक्टर मिलिंद सोमन थे। यह भारत का पहला साइंस-फिक्शन शो था। इसमें मधु सप्रे ने माया का रोल निभाया था।