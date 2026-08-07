Independence Day 2026: शहीद भगत सिंह का किरदार निभा चुके हैं ये 7 स्टार्स, इस फिल्म ने जीते 2 नेशनल अवॉर्ड

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह (2002)

वहीं, साल 2002 में भगत सिंह के आजादी के संघर्ष पर तीन फिल्में बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्म 'द लेजेंड ऑफ भगत सिंह' को दर्शकों ने पसंद किया था। यही नहीं इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते साथ ही बेस्ट फीचर फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड भी हासिल किया। फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार बखूबी निभाया था। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था।