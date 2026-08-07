Independence Day 2026: शहीद भगत सिंह का किरदार निभा चुके हैं ये 7 स्टार्स, इस फिल्म ने जीते 2 नेशनल अवॉर्ड

Independence Day 2026: भारतीय सिनेमा में शहीद भगत सिंह के जीवन और उनके बलिदान पर कई फिल्में बनी हैं। कई बड़े स्टार्स ने शहीद भगत सिंह के किरदार को पर्दे पर निभाया है। तो आइए जानते हैं उन स्टार्स के बारे में जिन्होंने, इस किरदार को निभाया....
हिंदी सिनेमा में शहीद-ए-आजाद फिल्म भगत सिंह पर बनी पहली फिल्म थी। फिल्म को जगदीश गौतम ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में भगत सिंह का किरदार एक्टर जयराज ने निभाया था। इसके अलावा फिल्म में स्मृति बिस्वास, अशिता मजूमदार लीड रोल में थे। फिल्म के सभी गाने भी काफी फेमस रहे हैं, जिन्हें आज भी सुना जाता है।
साल 1963 में शहीद भगत सिंह के रोल में एक्टर शम्मी कपूर को देखा गया। फिल्म में एक्टर प्रेमनाथ, उल्हास और अचला सचदेव मुख्य किरदारों में थे। फिल्म का निर्देशन के एन बंसल ने किया था।
'भारत कुमार' के नाम से पूरे देश में मशहूर एक्टर मनोज कुमार देशभक्ति की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। साल 1965 में उन्होंने फिल्म शहीद में क्रांतिकारी भगत का रोल प्ले किया। इसके बाद मनोज कुमार ने 'उपकार', 'पूरब और पश्चिम' और, 'क्रांति' जैसी देशभक्ति फिल्मों से भारत कुमार की उपाधि हासिल की।
फिल्म इंडस्ट्री में लंबे अरसे बाद एक बार फिर शहीद भगत सिंह की कहानी को बड़े पर्दे पर देखा गया। दरअसल, साल 2002 में एक्टर सोनू सूद ने फिल्म शहीद-ए-आजम में शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया।
वहीं, साल 2002 में भगत सिंह के आजादी के संघर्ष पर तीन फिल्में बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्म 'द लेजेंड ऑफ भगत सिंह' को दर्शकों ने पसंद किया था। यही नहीं इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते साथ ही बेस्ट फीचर फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड भी हासिल किया। फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार बखूबी निभाया था। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था।
साल 2002 में 23 मार्च 1931: शहीद फिल्म आई थी। देओल भाईयों (सनी और बॉबी) ने भगत सिंह पर फिल्म बनाई। फिल्म में बॉबी ने भगत सिंह और सनी ने आजाद चंद्रशेखर का किरदार निभाया था।
साल 2006 में आई फिल्म 'रंग दे बसंती' आई थी। इसमें आमिर खान, आर माधवन, सिद्धार्थ नारायण, सोहा अली खान, कुणाल कपूर, सरमन जोशी, अतुल कुलकर्णी जैसे सितारें अहम किरदार में थे। मूवी में आमिर खान चंद्रशेखर आजाद के किरदार में नजर आए। फिल्म में सिद्धार्थ नारायण ने भगत सिंह किरदार निभाया था।