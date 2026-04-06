पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये 5 इंडियन फिल्में, नंबर- 1 पर 'धुरंधर' नहीं, इस सस्पेंस थ्रिलर ने बनाई जगह

विक्ड

विक्ड साल 2024 में रिलीज हुई एक अमेरिकी म्यूजिकल फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन एम. चू ने किया है। यह फिल्म ग्रेगरी मैगुइरे के उपन्यास और प्रसिद्ध स्टेज म्यूजिकल पर आधारित है, जो ओज के जादूगर की कहानी से पहले एल्फाबा (हरी चुड़ैल) और ग्लिंडा (अच्छी चुड़ैल) की दोस्ती को दिखाती है। इसमें मुख्य भूमिकाओं में सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे हैं। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नौवें नंबर पर है।